Lançada na última terça-feira (dia 10), a autobiografia ‘O que sobra’ conta um pouco sobre a trajetória do príncipe Harry, quinto na linha de sucessão do trono britânico. Desde a infância até a morte da Rainha Elizabeth, Harry detalha a vida na monarquia inglesa, com grande parte do livro dedicada à sua época no serviço militar.

Conhecido por desafiar as tradições da família real, Harry é fã de fast-foods americanos. Sua esposa, Meghan Markle, revelou em entrevista que o lanche preferido de Harry é o clássico hambúrguer americano, acompanhado de batatas fritas.

Em sua passagem pelas forças armadas, porém, a dieta era diferente. Quando Harry e seu irmão William estavam na força aérea inglesa, seu pai, Charles, fazia questão de enviar refeições para agradar os jovens monarcas. Os irmãos viviam em uma cabana perto da base militar, e a geladeira era lotada de embalagens a vácuo enviadas pelos chefs da família real.

Dois pratos eram presença garantida: frango cremoso com arroz e bife com molho de curry. Ambas as receitas são comuns no dia-a-dia britânico, além de serem fáceis de fazer.

Frango com ervilhas ao curry

O curry é um tempero de origem asiática, muito presente na culinária indiana. A especiaria foi disseminada na Inglaterra no final do século XVIII, e é usada em diversos pratos típicos da culinária inglesa. Frango, carne vermelha, peixe - os britânicos conseguem usar o tempero em tudo.

Separamos algumas receitas com curry para você se inspirar e se deliciar. Confira o passo a passo do frango com ervilhas ao curry, torta de couve-flor com curry e curry de peixe com dilênia.