Especialista ensina tudo o que você precisa saber sobre bacon

O bacon é um ingrediente coringa que aparece em várias receitas. No Brasil, ele está presente no feijão, aparece frequentemente enrolado no frango e muitas vezes chega pra dar aquele up na batata frita. Enfim, o bacon é a escolha certa para quem ama um sabor defumado e curte ingredientes crocantes.

Com um aroma irresistível, o bacon também é uma ótima opção para finalizar diversos pratos, sejam eles doces ou salgados. Para entender como incorporar o bacon em suas receitas da forma correta, conversamos com a chef Zenir Dalla Costa, que é docente do curso de gastronomia do Senac.

Com as dicas da chef, você vai aprender as diversas formas de cortar o bacon, como deixá-lo sequinho e crocante, além, é claro, de aprender as melhores receitas com bacon. Confira essas dicas imperdíveis:

Do que é feito o bacon?

Bacon Foto: Unsplash

PUBLICIDADE

Conhecido também como ‘toucinho’, o bacon se originou do corte ‘pancetta’, que contempla quatro cortes retangulares. O primeiro, ao longo da espinha dorsal, é um corte superior. O segundo, considerado inferior, corta o peito e a barriga do porco.

O terceiro, vai da extremidade da copa-lombo e termina na ponta do esterno. O último corte continua pela extremidade do presunto e vai até o pernil. Dessa peça, remove-se o couro de duas partes: uma camada de carne envolta por gordura e uma capa que contém apenas gordura.

Como fritar bacon da forma correta?

‘’Tudo depende do resultado desejado’', afirma a chef Zenir Dalla Costa. Se quiser obter um bacon fininho, seco e crocante, comece colocando os cubos ou fatias de bacon na frigideira fria, certificando-se de que estejam bem espalhados e não sobrepostos.

Ligue o fogo em temperatura baixa ou média-baixa. À medida que a frigideira esquentar, a gordura do bacon começará a derreter lentamente. Isso permitirá que o bacon cozinhe suavemente enquanto a gordura é liberada. Vire as fatias ocasionalmente para garantir um cozimento uniforme ou mexa os cubos para que todos os lados cozinhem e dourem.

PUBLICIDADE

Bacon Foto: Unsplash

O bacon estará pronto quando estiver crocante e dourado, mas não queimado. Isso pode levar algum tempo, dependendo da espessura dos cortes, do tamanho da frigideira e da intensidade do fogo. Antes de servir, coloque o bacon em papel-toalha para absorver o excesso de gordura.

Agora, se preferir bacon douradinho e macio, corte o bacon em pedaços maiores, para permitir um cozimento mais lento. Preaqueça a frigideira em temperatura média-alta e adicione os pedaços de bacon.

A alta temperatura inicial permitirá que o exterior do bacon doure rapidamente, selando-o. À medida que o bacon dourar por fora, o calor permitirá que a gordura comece a derreter, mantendo o interior mais macio.

Como cortar o bacon da forma correta?

PUBLICIDADE

Cortar o bacon do jeito certo também depende do objetivo na cozinha. Se você gosta de toucinho bem fino, coloque o bacon em uma tábua e corte devagar com uma faca grande e afiada. Isso demanda um pouco de jeito ou prática com a faca, então vá devagar e com cuidado.

Para os cubos pequenos de bacon, coloque o toucinho sobre uma tábua, mas não corte até o final - deixe o couro do bacon, como se fosse um apoio. Depois, corte as fatias no sentido contrário, como se estivesse cortando quadradinhos. E utilizando o couro como apoio, você pode cortar ao meio esses filetes.

Quais são os ingredientes que mais combinam com bacon?

‘’O bacon é um ingrediente versátil que harmoniza muito bem com uma variedade de outros sabores’', conta a docente.

Alguns ingredientes que geralmente combinam bem com bacon são ovos, queijos, cogumelos, brócolis, espinafre, tomate, batata e até mesmo chocolate e mel.

PUBLICIDADE

Bacon Foto: Unsplash

Como armazenar o bacon?

Armazenar e preservar bacon fresco de maneira adequada é importante para manter sua qualidade e sabor. O ideal é que seja armazenado na geladeira ou câmara fria. Mantenha o bacon na embalagem original, caso ela seja à vácuo.

Caso contrário, coloque-o em um recipiente hermético ou enrole-o bem em filme plástico. Ele deve ficar em uma área da geladeira onde a temperatura seja mais constante, como nas prateleiras para carnes e legumes. Deve ficar sempre bem embalado para evitar que o cheiro passe para os demais produtos da geladeira.

Se for congelar, o ideal é armazenar o bacon cortado, do tamanho que você costuma usar, para que isso facilite na hora do uso.

PUBLICIDADE

Quais são os erros mais comuns ao fritar bacon?

Fritar o bacon em fogo muito alto pode resultar em um toucinho queimado e de cozimento irregular. Evite isso ajustando o fogo para médio ou médio-baixo, permitindo que o bacon frite lentamente e de maneira uniforme.

Colocar muitas fatias de bacon na frigideira de uma só vez também é um erro comum. Deixe espaço entre as fatias para que o calor circule melhor.

Receitas com bacon

Uma salada agridoce e deliciosa. Foto: Luigi Di Fiore

PUBLICIDADE

Aprender a fazer receitas com bacon é uma ótima maneira de colocar os conhecimentos em prática, não é mesmo? Clique aqui e confira cinco pratos deliciosos que levam bacon.