Sopa de Tomate e Missô é opção de inverno do restaurante Olga Ri, especializado em comida saudável Foto: Laís Acsa I Custom Credit

Com o friozinho que bateu à porta nesta semana, nada melhor para aquecer do que uma comida fumegante e gostosa. Pensando nisso, o Olga Ri, restaurante conhecido por sua cozinha saudável e porções fartas de saladas, acaba de renovar o cardápio, que ganhou opções que casam bem com os dias mais frios, como sopas e bowls quentes.

Entre as sugestões os destaques são os bowls, como o Churrasco de Legumes com frango/cogumelos (R$43,80 com frango e R$41,80 com cogumelos, servido com quinoa, abóbora assada, batata-doce assada, brócolis assado picante, coentro e cubos de frango orgânico grelhado (há opção de cogumelos assados, para os vegetarianos) e molho aioli; o Missô Bowl é servido nas versões frango ou tofu (R$43,80) e vem com arroz sete grãos, couve kale, legumes braseados com missô, manjericão e castanhas de caju, com molho de castanha e pimenta. Já o Bowl grego (R$48,30), mistura couscous marroquino, azeitona preta, cebola roxa, pepino com gengibre, queijo de cabra, tomate sweet e frango orgânico grelhado em cubos, com molho azeite e limão.

Mas dá para aquecer ainda mais com as sopas, que voltam ao menu da casa - agora servidas com croutons - e que podem ser vendidas quentes ou congeladas. Os sabores vão de Abóbora com leite de coco (R$29,90 quente ou R$26,90 congelada), Tomate assado com missô (R$29,90 quente ou R$26,90 congelada), Mandioquinha (R$29,90 quente ou R$26,90 congelada), Lentilha vermelha e pimenta (R$29,90 quente ou R$26,90 congelada) e Feijão branco e Frango caipira (R$32,90 quente ou R$29,90 congelada).

Atenta ao conceito de sustentabilidade, a Olga Ri conta com iniciativas sustentáveis em sua cozinha, fazendo o aproveitamento total dos ingredientes, ao utilizar talos e cascas de legumes e verduras para a produção de caldos usados principalmente nas sopas. Além disso, a casa usa em suas receitas ovos orgânico e proteínas animais certificadas com selos que garantem o bem-estar na criação dos animais.

Os pratos - servidos em bowls de bagaço de cana compostáveis - podem ser consumidos no primeiro restaurante da marca, inaugurado em fevereiro deste ano próximo à Av. Paulista ou em casa, via delivery no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Olga Ri

Rua Haddock Lobo, 586, Cerqueira César

Delivery (SP e RJ): www.olgari.com.br