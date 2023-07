O polvo na brasa, batata rústica com aioli de sriracha e sour cream é uma das sugestões do Ocyá Leblon Foto: RODRIGO AZEVEDO FOTOGRAFIA

Depois de sua unidade na Ilha Primeira, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o Ocyá, restaurante especializado em peixes e frutos do mar desembarca no Leblon.Assim como a primogênita, a nova casa comandada pelo chef e proprietário, Gerônimo Athuel, tem como proposta a maturação e o total aproveitamento integral dos pescados.

Essa vocação de Gerônimo para trabalhar pescados vem de bem cedo. Pescador desde criança e mergulhador, o chef se dedica a uma grande pesquisa de técnicas de conservação e maturação de espécies marinhas, além de priorizar a pesca consciente e a valorização de pescados raros de encontrar em restaurantes.

E graças a um trabalho feito junto a pescadores da região da ilha da Gigóia, peixes como Bonito e Ubarana - habitualmente descartados - e outros menos comerciais como sororoca, faqueco, guaivira, carapeba e pitangola chegam à mesa do Ocyá - agora também no almoço - super frescas e em preparações únicas. Seja na forma de um filé maturado na brasa de sabor defumado, servido com aioli de salsa ou até de linguiça artesanal acebolada na brasa e miúdos com purê de baroa.

Ocyá Leblon: Rua Aristides Espinola, 88. De terça a sábado, das 12h às 23h; domingos, das 12h às 18h.