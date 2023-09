Essa é a Sandubinhas, lanchonete inspirada em HQ do Instagram

Malagueto, Mãeduba, Abakátia, Azeitony... Os personagens do HQ “Sandubinha do Bem” (@sandubinhadobem no Instagram), do ilustrador baiano Wesley Mercês Silva, não nomeiam os sanduíches da lanchonete homônima na Rua dos Pinheiros, mas inspiram as receitas do paranaense Vitor Bourguignon, vencedor do reality culinário MasterChef - A Revanche, em 2021.

Dentre as alternativas do cardápio, destacam-se a frango ceasar uma releitura da salada americana servida em brioche (R$ 32), o vegano de abobrinha, tabule de coentro e homus de beterraba na baguete (R$ 30) e a carne maluca, uma versão fast-food da receita mais tradicional do Paraná, o barreado (R$ 34).

Há ainda seis tipos de hot-dog, caso do paulista com purê amanteigado (R$ 26), e quatro hambúrgueres, incluindo o x-dupão, que combina dois smashs, cheddar, molho especial, cebola e picles (R$ 30). Com mais R$ 14 é possível, pedir combos com fritas e bebida.

Vitor Bourguignon, vencedor do MasterChef, assina menu da Sandubinhas, lanchonete na Rua dos Pinheiros Foto: Rodolfo Regini

Para adoçar, já é best-seller o petit gâteau de doce de leite Havanna, servido com sorvete de creme e calda de frutas vermelhas. Para quem quiser provar as invenções do masterchef in loco, resta mais uma escolha – a do lado do salão.

A saber: a ala do Sandubinha do Bem é marcada pelo próprio protagonista, cores claras e plantas, ao passo que a do Sandubinha do Mal, seu antagonista, tem paredes escuras e luzes vermelhas. “São duas lojas em uma, pensadas especialmente para divertir a criançada”, explica Vitor.

Sandubinhas

Rua dos Pinheiros, 453, Pinheiros. Qua. e qui., das 17h às 22h; sex. a dom., das 12h às 22h. Telefone: (11) 3086-0216