Esse pastel de nata é para beber

Na periferia de Lisboa, moram dois templos. Um é o Mosteiro dos Jerónimos, o outro, a Antiga Confeitaria de Belém, berço dos únicos doces que podem ser chamados de pastéis de belém. A receita, como se pode imaginar, é secreta. Implica uma massa folhada com creme espesso de natas, açúcar, gemas e tiquinho de limão, normalmente servida quentinha e polvilhada com canela.

Lusitana até dizer chega, a guloseima não perde nada quando chamada simplesmente de pastel de nada. Incrivelmente, nem perde muito na forma de licor. “É um acompanhamento perfeito para qualquer sobremesa. Mas um pouco exagerada para o próprio pastel de nata”, defende Edrey Momo, sócio da Tasca da Esquina.

Não à toa, ele é o primeiro restaurateur paulistano a incluir a bebida no menu e a propor a harmonização com entusiasmo. “Lógico, não tem a crocância da massa e fica melhor geladinho do que quente, mas além de acompanhar qualquer doce, pode funcionar como a própria sobremesa, com ou sem canela por cima”, defende Momo.

O Licor 35 ou Creme de Pastel de Nata é vendido na Tasca em doses por R$ 39. Diretamente pela sua importadora, a Casa Flora, a garrafa de 700ml sai por R$ 184,90. Segundo o inventor da bebida, Paulo Lima, ela “nasceu de uma brincadeira para amigos”. A diversão deu tão certo que hoje é encontrada nos Estados Unidos, Canadá, Suíça, Espanha, França, Inglaterra, Alemanha e por aqui.

Com fórmula igualmente secreta e bastante cremosidade, o licor segue a tradição do pastel de nata comestível e entrega o sabor em forma líquida. Porém, não custa lembrar: potável e alcoólica. Mesmo que não se note, a graduação é de 14,5%, portanto, perigosa!

“É fácil se empolgar, viu? Melhor ir alternado com a mousse de chocolate que tem uma geleia de jabuticaba ou com o toucinho do céu, que vem com um sorvete de limão siciliano, que quebra um pouco a doçura e o álcool”, recomenda Edrey para quem vai à sua Tasca da Esquina.

Tasca da Esquina - Alameda Itu, 225, Cerqueira César. Seg. a sex., das 12h às 15h e das 19h às 23h; sáb., das 12h às 17h e das 19h às 23h; dom. das 12h às 17h. Reservas: (11) 3262-0033

Casa Flora Importadora - Rua Santa Rosa, 207, Brás. Seg. a sex., das 8h às 17h; sáb., das 8h às 13h. Tel.: (11) 2842-5199