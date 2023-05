Estreia de Rodrigo Oliveira e participantes excêntricos marcam início do MasterChef Brasil 2023

A 10ª edição do MasterChef Brasil começou na terça-feira (02), com novo jurado e destaque para participantes inusitados. Apesar de seguir no mesmo formato, o programa aposta em algumas novidades como a substituição de Henrique Fogaça pelo chef Rodrigo Oliveira, e a presença de figuras curiosas entre os participantes, para dizer o mínimo.

Gustavo Heitor, que prefere ser chamado de Gnomo Brasil, chamou atenção por seu visual diferente (o participante usa um chapéu verde) e por suas entrevistas esquisitas. “O meu chapéu protege mais do que capacete de astronauta, dá mais inteligência do que nanorrobôs do futuro, multiplica alegria e não deixa fugir as ideias” disse Gustavo.

YÁkara Piotto, a “Barbie da vida real”, foi para a competição vestindo apenas roupas cor-de-rosa. A participante foi segunda colocada em um concurso “Barbie brasileira” há oito anos, e atualmente trabalha como atriz, dançarina e influenciadora digital. Yákara apresentou um pão de queijo cor-de-rosa aos jurados.

A 10ª edição do MasterChef Brasil começou na terça-feira (02), com novo jurado e destaque para participantes inusitados. Foto: Reprodução/Instagram/@masterchefbr

A cantora sertaneja Gizele também se destacou. Nascida no interior do Rio de Janeiro, a artista foi convencida a participar do programa pelo filho de 9 anos. Com um visual tradicional dos sertanejos, Gizele afirmou que sua paixão pela cozinha anda lado a lado com sua carreira musical.

As provas seletivas, ao contrário dos candidatos, não saíram do padrão MasterChef. Na primeira etapa da noite, 90 participantes tiveram de cozinhar um prato para os chefs em apenas 20 minutos. 54 candidatos passaram para a segunda fase, onde o desafio era preparar três tipos de cortes diferentes (pimentão à julienne, laranjas em supreme e filetar um peixe). 34 pessoas foram para a etapa final, que será exibida na semana que vem.

O MasterChef Brasil vai ao ar toda terça-feira às 22h30, na Band.

Continua após a publicidade