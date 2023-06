Estrelado em Paris, chef Raphael Rego cozinha pela primeira vez no Brasil

Há 39 anos nascido no bairro carioca de Botafogo, há 17 anos em Paris e, há outros quatro, proprietário da primeira e única estrela Michelin de um chef brasileiro por lá, Raphael Rego vive um momento de fortes emoções na carreira: está em vias de converter seu Oka em um complexo com restaurante gastronômico, bistrô de brasa, padaria e horta e também de pisar profissionalmente pela primeira vez na sua terra natal.

“Faz cinco anos que não vou ao Brasil, é muita coisa que passa. Vou fazer o Copa e ficar um pouco em casa, ir no boteco, tomar uma cervejinha, descansar um pouco, falar de outra coisa”, revela o chef. Trocando em miúdos, “fazer o Copa” significa, de um lado, integrar as comemorações do primeiro centenário do Copacabana Palace, iniciadas em fevereiro com o casal Virgilio Martínez e Pía León, do Central, o mais premiado dos restaurantes peruanos (melhor restaurante da América Latina e vice na lista The World’s 50 Best Restaurants).

Significa também apresentar “uma cozinha hiper França, hiper Brasil, que me pertence, que é natural. O que eu não gosto é essa coisa de cozinha fusão”. Vai daí que, o cardápio elaborado com Nello Cassese (chef executivo do hotel e diretor gastronômico de todas as operações Belmond na América do Sul) começa com seus snacks, caso do bombom de batata-doce e carambola, da tartelete de laranja com galabé (espécie de rapadura de Madagascar) e atum, do suspiro de pimenta-biquinho e da maria-mole de açaí.

Ao longo de sete tempos, Rapha dialoga com o colega italiano: “Fazer um jantar a quatro mãos é se colocar em questão. Eu nunca cozinhei no Rio, pô, bacana. A sorte é que o Nello, por ser europeu, está me ajudando muito. Quando digo que quero cavaquinha, ele sabe que não vou achar o sabor que imaginei e me indica um carabineiro para sair melhor. Me lembra o sabor das ostras, que os mexilhões são mais fortes. Facilita muito”.

O menu a ser apresentado a partir das 19h do próximo chef custará R$ 850, sem harmonização; R$ 1.550 harmonizado ou R$ 2.750 para os seis felizardos que se sentarem em plena cozinha, tête à tête com os chefs.

Além dos belisquetes iniciais, da parte do Oka o banquete contará também com os camarões na brasa, com o feijão com alga e jambu, com a ostra, kiwi e banana fermentada e com “um prato que eu brinco: é uma bouillabaisse ou uma moqueca? Não sei, a você decidir! A gente coloca pé de porco, timo. Não leva dendê, mas leva um açafrão bacana da Aquitânia”.

Para adoçar, Rego aposta na cocada pralineé com sorbet de milho e baunilha brasileira: “No Brasil tem muitos profissionais fazendo um trabalho incrível, todo dia. O brasileiro que está fora tem que fazer um trabalho exemplar para conseguir ser um porta-voz e levar a continuação. É uma mega responsabilidade”.

Tanta responsabilidade que o cozinheiro abriu mão de assistir a um Vasco e Flamengo, bem no dia do evento: “Minha família inteira é flamenguista, mas meu avô é português e sou vascaíno doente. Se eu for pro Maraca, vou voltar pro Copa irreconhecível. Nem me deixariam entrar na cozinha”.

Serviço

Copacabana Palace - Avenida Atlântica, 1702, Rio de Janeiro. Sábado, das 19h às 21h40. Reservas: (21) 2548-7070 ou via restaurantes.cop@belmond.com.