Cynthia Brant, criadora da marca de queijos veganos La Fromagerie Vegan Foto: Carla Pernambuco





O Estúdio CP, espaço idealizado pela chef Carla Pernambuco para promover eventos e encontros ao redor da gastronomia recebe nos dias 22 e 23 deste mês aulas especiais sobre queijos veganos e culinária ayurvédica. Quem ministra é a especialista Cynthia Brant, criadora da marca de queijos veganos La Fromagerie Vegan, no Rio de Janeiro.

A aula será dividida em dois módulos. No primeiro, realizado no sábado das 10h às 13h, Cynthia ensinará a preparar queijos de leite vegetal como o cheddar, boursin picante, com ervas, suíço e o gorgonzola, feito com spirulina. No segundo, das 15h às 18h, o foco são os queijos vegetais com mofo, inspirados nos franceses roquefort e camembert. O preparo será seguido de dicas de harmonização com vinhos orgânicos, com direito a uma degustação guiada. Durante a aula, a chef disponibilizará uma apostila e kits com culturas e probióticos para que as receitas possam ser replicadas em casa. É possível inscrever-se apenas para a primeira aula ou para ambas (cada um custa R$450).

Queijo vegano tipo roquefort, produzido com castanha de caju pela La Fromagerie Vegan, no Rio de Janeiro. Foto: Cynthia Brant

No domingo será a vez da aula de culinária ayurvédica, onde Cynthia ensina como introduzir, de modo fácil, receitas saudáveis, curativas e cheias de sabores no seu dia a dia. Entre os preparos estão masalas, para tratar cada dosha e temperar e perfumar seus pratos; kitchari ayurvédico, usado para desintoxicar e nutrir; legumes com especiarias; chutney e chai latte. Todos os pratos serão vegetarianos e preparados conforme os conceitos desta medicina indiana.

Além da prática, Cynthia irá falar também sobre a ordem dos alimentos na refeição e as combinações compatíveis para uma boa digestão. O valor da aula, que inclui degustação, é R$450.

As inscrições para as aulas já estão abertas e podem ser feitas via WhatsApp (11 98225-6030) ou pelo e-mail estudio.carlapernambuco@gmail.com

Estúdio CP: Rua Sergipe, 768, Higienópolis