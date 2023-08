O Grande Hotel São Pedro, em Águas de São Pedro, de onde parte a Expedição Rota da Cachaça, experiência imersiva do Senac Foto: Mario Rodrigues

O universo da gastronomia é pautado por experiências. Sejam elas práticas ou teóricas. A partir de setembro, o Senac avança algumas casas em seus cursos e inicia uma jornada de experiências imersivas. A primeira delas é a Expedição Rota da Cachaça, realizada entre os dias 1º e 3 de setembro, no Grande Hotel São Pedro, em Águas de São Pedro. Durante esse período, os participantes terão a oportunidade de visitar destilarias artesanais, conhecer de perto o processo de fabricação da bebida e participar de degustações de diversos tipos de cachaças produzidas na região.

A segunda experiência é a Imersão em Customer Experience – voltada para gestores, empreendedores, profissionais e estudantes das áreas de gestão –, na qual os alunos aprendem como aplicar as estratégias de experiência do cliente. Parte do curso será online, nos dias 4 e 11 de setembro, e parte do curso será presencial, no dia 18 de setembro, no Grande Hotel Campos do Jordão, em Campos do Jordão.

Segundo Ricardo Felix de Souza, coordenador de projetos no Grupo de Educação Superior no Futuro do Senac São Paulo, ao criar esse serviço em experiências imersivas com possibilidades de desenvolver conhecimento, o Senac São Paulo segue apostando firme na cultura de inovação educacional que sempre norteou sua trajetória. “Além disso, a imersão é também uma boa oportunidade para que diferentes públicos possam se aproximar da instituição”, acredita Ricardo.

As imersões gastronômicas custam a partir de R$ 2.320,00 por pessoa.

Inscrições, programação completa e mais informações sobre as experiências imersivas no hotsite do programa, que fica dentro do site do Senac: www.senac.br, pelo telefone 19 3482 7000 ou via email: universitarioaguas@sp.senac.br e universitariocampos@sp.senac.br