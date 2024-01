Feijoada com vista para o centro

Umas das vistas mais lindas do centro é a partir do alto do Shopping Light. É no topo do edifício histórico que fica o Espaço Priceless, que abriga o bar-restaurante Abaru, com cardápio assinado pelo chef Onildo Rocha.

O espaço está em funcionamento há dois anos e a partir de amanhã até o final do mês será servido um menu especial para festejar os 470 anos da cidade de São Paulo. No dia 25, das 12h às 15h, será servido um buffet de feijoada à vontade (R$ 135) acompanhada de roda de samba. À noite, por volta das 19h, os drinks ou jantares no terraço são acompanhados pela trilha sonora da DJ NAAT.

Feijoada no terraço para festejar o aniversário de São Paulo Foto: WESLEY DiEGO EMES

Ainda como parte dos festejos de aniversário da cidade, o bar-restaurante Abaru incorpora ao cardápio três combinações de petiscos e drinques que exalam “paulistanidade”: o bolovo + rabo de galo (R$ 55), o pastel de bacalhau com recheio farto + caldo de cana (R$ 53) e sanduíche de mortadela + chope (R$ 52).

R. Formosa, 157, Centro, tel.: 11 2853 0373. Segunda: das 12h às 15h30. Terça, quarta, quinta: das 12h às 15h30 e das 18h às 23h. Sexta e sábado: das 12h à 0h, sem intervalo. Domingo e feriados: das 12h às 18h. Reservas opcionais: www.booking-priceless.com.br Instagram: @espacopriceless