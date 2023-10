O site Taste Atlas, uma das principais enciclopédias internacionais de gastronomia, apontou que a feijoada e o tutu de feijão estão entre os cinco pratos mais saborosos com feijão do mundo.

Na última semana, durante a divulgação do ranking, o tutu de feijão assumiu a 3ª posição da lista, enquanto a feijoada ficou em 4° lugar. À frente das receitas tradicionais do Brasil, ficaram o Pasulj (2°), prato tradicional da Sérvia, e o Gigandes plaki (1°), um prato grego que leva molho de tomate e especiarias.

Na publicação, o Taste Atlas descreveu o tutu como uma ‘’combinação de grãos - tradicionalmente de feijão preto - em purê e farinha de mandioca para engrossar. Outros ingredientes usados no prato incluem cebolas, alho, azeite de oliva, salsinha e folhas de louro. Apesar de haver muitas variações, é geralmente servido acompanhado de linguiças de porco, arroz, ovo ou, às vezes, couve’'.

Receita de tutu de feijão ensinada porJefferson Rueda Foto: Roberto Seba|Estadão

PUBLICIDADE

Apesar de não ficar à frente do tutu na lista, os jurados do Taste Atlas não pouparam elogios à feijoada. ‘’A feijoada completa é o prato nacional do Brasil - um ensopado saudável com carne de porco e feijão preto. O prato é consumido em todo o país e cada família brasileira tem sua própria receita especial’', arrematou a publicação.

‘’Tradicionalmente, é preparado para o almoço de sábado, para que quem come possa tirar uma soneca depois. Os feijões ganham sabor com cebolas, tomates, coentro e alho, enquanto a carne de porco pode ser enriquecida adicionando carne seca [de boi] e linguiças de porco”, afirmou o Atlas.

Ainda dentro da lista, mas dessa vez no top 10, o feijão tropeiro figurou na 7ª posição do ranking. Na descrição do prato, os avaliadores afirmaram que que o prato foi inventado no período colonial brasileiro, quando tropeiros costumavam vender produtos enquanto viajavam a cavalo, trazendo feijões, farinha de mandioca e carne seca com eles em jornadas longas.”

A lista completa dos 50 melhores pratos com feijão de todo o mundo pode ser encontrada no site do Taste Atlas.