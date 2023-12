No sábado, dia 9 de dezembro, é dia de feirinha gastronômica no Alto de Pinheiros em São Paulo. A primeira edição do Aurora Fest será realizada na Praça do Pôr e tem como missão valorizar a gastronomia e a cultura asiática na cidade de São Paulo.

Comidas orientais e programação cultural estão entre os atrativos da primeira edição do Aurora Fest Foto: Lais Acsa

O evento vem no embalo do sucesso do Nekô Fest, realizado em outubro no Mercado Municipal de Pinheiros, com público estimado em cerca de 15 mil pessoas. A entrada é gratuita e, além de comidas e opções de presentes, o Aurora Fest terá ainda oficinas e apresentações artísticas que vão de apresentações musicais de taikô (percussão japonesa) e de shamisen (instrumento de cordas típico do Japão) a danças indiana e chinesa, oficinas de poesia e lançamento de livros de escritoras asiáticas.

Serão mais 60 expositores oferecendo comidas típicas. Os restaurantes Pato Rei, Kintaro, Samosa & Company e Nanaya Food Store, o Punga Café e a Japas Cervejaria entre os nomes selecionados para a estreia da feira.

Aurora Fest - Praça do Pôr do Sol - Praça Cel. Custódio Fernandes Pinheiro, 334, Alto de Pinheiros. Sábado, 9 de dezembro, das 11h às 19h. Instagram @voudeneko