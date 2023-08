Se você mora em São Paulo há algum tempo, a chance de já ter ido à Festa da Achiropita pelo menos uma vez é muito grande, já que ela acontece anualmente desde 1926. Este ano, o evento vai até o dia 3 de setembro, aos sábados e domingos no bairro do Bexiga.

Dessa vez, são 35 barracas ocupando as ruas Treze de Maio, São Vicente e Dr.Luiz Barreto, oferecendo pratos - a maioria no perfeito estilo italiano - como a famosa fogazza da festa, fricazza, polenta, antepasto, pimentão, berinjela ao forno, macarrão, pizza, calabresa e churrasco. Além de doces tradicionais italianos e barracas vendendo bebidas como vinho, cervejas e refrigerantes. Todas as opções variam entre R$ 5 a R$ 30

Caso tenha se interessado, durante os sábados, a festa vai das 18h às 0h, e aos domingos, das 17h30 às 22h30.

Serviço

Ruas Treze de Maio, São Vicente e Dr.Luiz Barreto. sábados (18h às 0h) e domingos (17h30 às 22h30) até 03/09