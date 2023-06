A TRILHA Cervejaria está completando 7 anos em 2023 e, para celebrar, dará uma festa em grande estilo. Por isso, se você está pesquisando onde comer ou onde beber em São Paulo nos finais de semana, já vale salvar esta dica na agenda. Confira abaixo todos os detalhes para ficar por dentro do evento.

A FARRA dos 7 acontecerá no próximo dia 2, das 13h às 20h, e servirá as cervejas da casa, além de produtos de mais 22 cervejarias convidadas. A comida ficará por conta dos chefs do Komah, Daniel Park, do Lobozó, Gustavo Rodrigues, e da Fermentaria, que estará servindo suas pizzas que são o carro-chefe da casa. A vinícola Vivente, a UM Coffe Co. e a Kiro também estarão presentes para os clientes que desejarem vinhos, sidras, cafés especiais e switchels.

Além dos comes e bebes, a decoração e a música também foram pensadas para complementar o mood da festa. O ambiente estará todo colorido e vibrante, decorado com inspiração em parques de diversões, e a música brasileira dos DJs Magrão e Yve dará o tom da festa.

para marcar presença no evento, é necessário comprar o convite à venda na loja virtual da TRILHA. Cada ingresso garante 20 “vales-farra” iniciais - o dinheiro que será usado na festa e poderá ser adquirido em maior quantidade no local. Para entender melhor, um vale-farra, por exemplo, equivale a um copo de cerveja; já os pratos terão preços individuais, podendo custar mais de um vale-farra.

Serviço

R. Cônego Vicente Miguel Marino, 390, Barra Funda. 02/07 (das 13h às 20h). Ingressos à venda na loja virtual: https://loja.trilhacervejaria.com.br/fermentaria