Festa de San Gennaro chega à Mooca com ótimos preços

Entre 9 de setembro e 8 de outubro, a 50° edição da Festa de San Gennaro vai acontecer no bairro da Mooca, zona leste de São Paulo.

O tradicional evento ocorre ao ar livre nas ruas San Gennaro e Lins, onde o público pode encontrar gratuitamente 20 barracas de comida italiana. Mas não pense que a festa para por aí. Dentro da cantina da paróquia, haverá mesas, barracas, show de música italiana e sorteios de brindes.

Para quem está pensando em ficar na cantina, o preço do ingresso varia de acordo com o dia. No sábado, o valor do convite é de R$ 75, e no domingo, R$ 60. Quem adquirir os ingressos, que estão à venda na bilheteria da paróquia, terá direito a um prato de spaghetti ao sugo, polpetas, bruschettas e uma fatia de pizza.

A festa italiana também está repleta de outras opções no cardápio. Os carros-chefe da paróquia são: lasanha, nhoque, zeppole, spaghetti e linguiça calabresa.

A cantina funciona das 19:30h às 23h aos sábados, e das 18h às 22h aos domingos. O valor arrecadado será revertido para as obras sociais mantidas pela igreja.

Lasanha Foto: WILIAN AGUIAR

Serviço

Endereço: Rua Lins e Rua San Gennaro

Horários: Sábado das 17h às 23h | Domingo das 17h às 22h