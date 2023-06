Vamos combinar: festa junina sem pamonha não é a mesma coisa. Um dos doces mais queridos dos brasileiros, a pamonha é uma receita relativamente fácil - mas frequentemente é feita da maneira errada. Pensando nisso, chamamos a chef Aline Chermoula para dar dicas básicas e contar alguns segredos para você fazer a pamonha perfeita. Além das diquinhas, Aline compartilhou uma receita de pamonha super prática para deixar sua festa junina ainda mais gostosa. Ficou curioso? Confira as dicas!

Qual o melhor tipo de milho para pamonha?

É fundamental selecionar bem o milho para sua pamonha Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A qualidade da pamonha começa pela escolha do milho. A chef Aline destaca que, em um cenário ideal, a pamonha deve ser feita com milho verde tradicional, maduro, na safra, e de preferência orgânico.

Como deixar a pamonha cremosa?

Atingir uma boa cremosidade pode fazer a diferença na sua pamonha Foto: Tiago Queiroz|Estadão

Não é só o sabor e os ingredientes que fazem uma boa pamonha. A consistência do doce é fundamental para a experiência, e a chef Aline nos deu uma dica valiosa para deixar a pamonha mais cremosa. “O segredo é ir adicionando óleo ou manteiga para a pamonha ficar cremosa. O ideal é manteiga sem sal”, destaca Aline.

O que não fazer no preparo da pamonha

A pamonha é uma receita relativamente fácil - mas frequentemente é feita da maneira errada. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Apesar de ser uma receita simples, muita gente erra no preparo da pamonha. Alguns ingredientes devem ser evitados, e um erro básico (porém comum) pode estragar qualquer tipo de pamonha. “Não substitua o leite por água de forma alguma, altera muito o sabor e fica um tanto desagradável”, disse Aline.

Qual o melhor tipo de pamonha?

A palha não só deixa a pamonha mais gostosa, mas tem um importante valor histórico Foto: Divulgação Aline Chermoula

Existem várias maneiras de fazer pamonha, mas Aline garante: a pamonha na palha é, indiscutivelmente, a versão mais gostosa. A importância da palha, inclusive, vai além do sabor. “O uso da palha do milho é ancestral, e representa conexão com nossos ancestrais”. A chef destacou que a pamonha tem uma melhor absorção de água quando feita na palha, e consequentemente fica mais saborosa.

Tempo de cozimento

A pamonha deve ficar, no mínimo, 50 minutos na panela Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Uma das dicas mais valiosas quando o assunto é pamonha tem relação com o tempo de cozimento do doce. A chef destacou que um dos principais segredos para uma boa pamonha é o tempo que o doce fica na panela. O ideal é que a pamonha cozinhe bem por, no mínimo, 50 minutos.