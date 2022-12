Festas de fim de ano: serviços de catering oferecem ceias sob encomenda

Em ascensão nos últimos anos, a proposta dos serviços de catering é oferecer o serviço de restaurante em um local diferente de um salão,

Essa modalidade de serviço pode ser disponibilizada para festas e pode oferecer desde a montagem de ceias em louças específicas até a experiência integral, desde o preparo das refeições até a limpeza.

Muitos estabelecimentos trabalham, também, com o serviço de ceia sob encomenda a fim de facilitar os preparativos para a época de festas.

Confira alguns estabelecimentos que oferecem este tipo de serviço para celebrar as festas de fim do ano.

7 Gastronomia

A 7 Gastronomia surgiu de uma parceria da Sapore e o chef Alex Atala para oferecer um serviço especializado em catering.

Para o fim do ano, a 7 Gastronomia criou o serviço de ceias sob encomendas, que está disponível até dia 20 de dezembro.

Dentre as opções disponíveis no cardápio estão a paleta de cordeiro com arroz com aletria e açafrão e batatas crocantes, camarão com molho de moqueca servido com arroz de brócolis e farofa de banana, costela suína com rapadura e especiarias, acompanhada de arroz com castanhas brasileiras e purê de mandioquinha e, por fim, filé de peixe com molho de alcaparras, servido com creme de espinafre e legumes salteados.

O kit para 4 pessoas sai pelo valor de R$ 600. Se o cliente desejar sobremesa, é cobrado um acréscimo de R$ 100.

Paleta de cordeiro da 7 Gastronomia Foto: Thiago Maziero

Alameda Santos, 2441, 10º andar, Cerqueira César. Encomendas: 11 95530-9116

Celui-ici

A Celui-ici também vai trabalhar com a modalidade de ceia sob encomenda para o final do ano. Além da capital paulista, a empresa atende a região litorânea de São Paulo, e oferece a montagem de pratos nas louças que o cliente desejar.

Com a agenda aberta até o dia 22 de dezembro, a empresa oferece pratos natalinos tradicionais como tender com fios de ovos e farofa de frutas secas, que sai pelo valor de R$ 494 o prato contendo 1 kg da peça.

Também são destaques do cardápio o peru fatiado acompanhado de farofa de oleaginosas, cujo pedido de 3kg sai por R$ 593, além do salpicão, que aparece nas versões tradicional ou com lagostim, que custam, respectivamente R$ 242 e R$ 350.

Rua Guararapes, 1185, Brooklin. Encomendas: 11 94491-6565

Thaty Adjiman

Com cardápio variado, a Thaty Adjiman Gastronomia aceita encomendas de ceia até 22 de dezembro, e oferece desde os clássicos até pratos mais modernos.

O peru, que serve entre 15 e 20 pessoas, sai por R$ 1.500. Já o pernil de porco, que também pode ser oferecido a 15 ou 20 convidados, é encontrado no menu pelo valor de R$ 1.800.

O serviço também contempla quem quer sair da ceia tradicional, e aposta em pratos como bobó de camarão, que serve apenas 4 pessoas, e sai por R$ 980, além de quiches de sabores variados, como queijo e aspargos e alho poró com shitake, que custam R$ 280 cada um.

Rua Coronel Joaquim Ferreira Lobo, 256, Itaim Bibi. Encomendas: 11 99978-8003