Festas Julinas: saiba onde curtir em São Paulo

Você também é do time que ama um “arraiá” e acredita que a celebração não pode se limitar ao mês de junho? Então você precisa conhecer três lugares em São Paulo que vão estender a comemoração e realizar festas julinas! Confira abaixo os eventos que o Paladar separou para você

Festival do Milho e muito mais no Arraial no Memorial

Os fãs de milho vão adorar o novo evento do Memorial da América Latina! O local vai receber uma festa julina nos dias 8 e 9 de julho, das 11h às 12h, junto com a 9ª edição do Festival do Milho Verde.

No pátio, comidas típicas e afetivas derivadas do milho vão tornar a celebração ainda mais aconchegante. No cardápio com quitutes de festa junina, o tradicional milho verde e a pipoca já tem presença garantida, assim como os bolos de fubá e milho cremoso. Além dessas delícias, broa, cuscuz, sorvete, pamonha, canjica, brigadeiro de milho e muito mais vão agradar até os paladares mais exigentes.

E como um bom arraial não se faz apenas de comilança, a festa promete muita música e brincadeiras para ninguém ficar parado.

Evento: Festa Julina no Memorial da América Latina

Data: 8 e 9 de julho de 2023 (sábado e domingo)

Continua após a publicidade

Horário: das 11h às 21h

Endereço: Memorial da América Latina, Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda – São Paulo (SP)

Entrada gratuita

Diversidade gastronômica no Arraiá do Mercado de Pinheiros

Se você gosta de comidas e bebidas típicas de arraial, mas também não desperdiça a chance de vivenciar novas experiências gastronômicas, você precisa conferir o arraiá do Mercado de Pinheiros que vai ocorrer no dia 9 de julho.

Brigadeiro de milho, pão de milho e sanduíche de “buraco quente” vão fazer parte do cardápio do Feliciana Pães e Outras Histórias, um espaço que promete entregar os sabores e bebidas tradicionais de arraiá. Outro destaque gastronômico do evento é a taqueria LosDos, uma cozinha itinerante que aposta na diversidade de sabores.

Evento: Arraiá do Mercado de Pinheiros

Continua após a publicidade

Data: 9 de julho de 2023 (domingo)

Horário: das 12h às 20h

Entrada: R$ 20 por pessoa

Endereço: Rua Doutor Manoel Carlos Ferraz de Almeida, 36 - Pinheiros, São Paulo

Comida de boteco e sabores do arraial no aniversário do Tantin

Pão de queijo recheado com pernil, milho na brasa com maionese de páprica e paçoca de charque com pinhão são alguns dos pratos que farão parte da festa julina do Tantin. O bar que tem como proposta servir comida de boteco sem perder a essência do “cardápio do chef” celebra um ano no dia 14 de julho com uma festa julina com um menu típico da época.

Nas mãos do chef Marco Aurélio Sena, até o cardápio da sobremesa vai ganhar um toque especial. Arroz doce com morangos, tapioca de doce de leite e coco e maçã do amor vão compor o menu especial junto com as bebidas clássicas: quentão e vinho quente. Para se divertir além da comilança, as barraquinhas com brincadeiras no estilo quermesse também vão estar disponíveis no local.

Continua após a publicidade

Evento: Festa Julina do Tatin

Data: 14 de julho de 2023 (sexta-feira)

Horário: a partir das 19h

Endereço: Rua dos Pinheiros, 987 – Pinheiros, São Paulo