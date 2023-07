Loja & Café Mariana Junqueira oferece cappuccino de brigadeiro belga, brigadeiro de pistache, brigadeiro com coco, doce de leite e brigadeiro de paçoca Foto: Rafa Goncalves | Mariana Junqueira

Como você prefere seu cappuccino? Sem açúcar, adoçado ou com aquelas bordinhas repletas de cobertura? Se só de pensar nisso, já bateu vontade de pegar um cappuccino para seguir seu dia, precisa saber que a Loja & Café Mariana Junqueira criou o Festival de Cappuccino justamente para pessoas como você.

Com café espresso e toques especiais em cada xícara, o estabelecimento resolveu deixar os cappuccinos ainda mais saborosos, cobrindo as bordas com diversos sabores de chocolate e misturas diferentonas.

Por preços que variam de R$ 23,80 a R$ 36,80, as novas versões de cappuccino podem ser de brigadeiro belga, brigadeiro de pistache, brigadeiro com coco, doce de leite argentino com paçoca. E até 31 de julho, é possível provar também o sabor especial de brigadeiro de paçoca com pedacinhos de paçoca.

Sem dúvida, essa é uma boa opção de café para os amantes da bebida que estiverem pelos lados da Vila Nova Conceição.

Serviço

R. João Lourenço, 127, Vila Nova Conceição. (11)3044-6274 e (11)94590-8310. seg. à sex. (10h às 19h)