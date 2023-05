O frio chegou e, com isso, é natural que surja aquela vontade de tomar uma sopa bem quente. Se não quiser preparar sua própria receita, não se preocupe: o tradicional festival de sopas da Ceagesp, que acontece anualmente em São Paulo, já começou e vai até 3 de setembro.

Por R$ 59,90, o cliente pode tomar sopa à vontade ali no no entreposto do Ceagesp na Vila Leopoldina, região oeste da capital paulista.

No Festival de Sopas da Ceagesp, é possível provar à vontade caldos e sopas como a de cebola gratinada Foto: Zeka Videira/ Divulgação

São sete sabores de sopa que mudam semanalmente. A de cebola é fixa, e o carro-chefe do evento. Dentre outros sabores que aparecem frequentemente, capeletti in brodo, caldo verde e cremes, como de couve-flor.

Nesta semana, as opções são caldo de kenga, sopa de salmão com missoshiro, creme de abóbora com carne seca, fondue de queijo com alho poró, caldinho de feijão com aroma de cachaça e sopa de cebola normal e gratinada.

Pelo valor, ainda tem acompanhamentos como queijo ralado, ricota temperada, calabresa assada e pães.

Serviço

Av. Dr. Gastão Vidigal, 1.946, portão 4, Vila Leopoldina. Entre 3/5 a 3/9. Qua. a dom., das 18h às 23h30.