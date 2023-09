Ah, a primavera! Dia 23 de setembro chegou, e as novas flores já estão fazendo sua estreia triunfal. Por todos os lados, tudo está mais colorido, até mesmo os pratos. Nessa estação, os chefs, confeiteiros e bartenders aproveitam para trazer novas criações repletas de flores comestíveis. Deu vontade de ter seus pratos salgados, doces e drinks com sabor primaveril? Então dá uma conferida nas dicas da confeiteira do Açucareiro da Nana, Nana Fernandes, e do chef do 31 Restaurante, Raphael Vieira.

Apenas decoração?

O uso das flores vai além da decoração. Claro que elas podem ser usadas para embelezar as mesas junto de belas louças e taças e, nesse caso, Fernandes indica amor perfeito, cravina, verbena e estela estrelada. Porém, além de deixar o prato ainda mais bonito, as flores têm o dom de realçar o sabor de doces e salgados. “Dá para fazer picles, xarope e grelhá-las. Rosas, por exemplo, podem ser marinadas e grelhadas. Podemos também aproveitar o amargor da flor de capuchinha ou fazer um bom xarope com o lírio-do-brejo”, exemplifica Raphael.

Nana, por sua vez, prefere jasmin, flor de mel e lavanda: “Usamos a flor de mel e o jasmin para harmonizar com uma ganache de mel de jataí com pólen, esse é um casamento perfeito. Rosas também trazem muito sabor à ganache. Nesse caso, fazemos uma infusão das flores no creme de leite, da mesma forma que fazemos infusão para chás. Lavanda também é uma flor deliciosa para ser usada em bolos e biscoitos”.

Onde comprar?

Você pode pensar que é complicado adquiri-las, mas não, viu? Segundo o chef do 31 Restaurante, é possível encontrar essas flores em alguns mercados, hortas públicas e até na rua! O importante é saber diferenciar as comestíveis das não-comestíveis e, em especial, das tóxicas. Uma boa maneira de fazer isso é consultar guias de PANCs (plantas alimentícias não convencionais) que podem ser encontrados facilmente, inclusive na internet.

Nana Fernandes conta um dos lugares para comprar flores: “Direto da Fazenda Maria, da Deborah Gaiotto. Ela, inclusive, dá cursos para quem quiser se aprofundar mais no assunto.”

Outra opção é comprar mudas ou sementes de fornecedores confiáveis e cultivar em casa suas próprias flores alimentícias.

Quais são os cuidados?

As flores são um produto não industrializado, fornecido pela natureza. Portanto, deve-se ter cuidados no manuseio, armazenamento e uso na cozinha. “Você deve higienizar as flores antes de usá-las da mesma forma que higienizamos as hortaliças. Deve-se ter o cuidado de secá-las bem para manter a durabilidade. É importante também ter cuidado no armazenamento. Elas devem ser armazenadas em geladeira, sempre envoltas em um saquinho”, diz Fernandes.

Na hora de usá-las, fique de olho na temperatura. “O ar condicionado diretamente sobre as flores acaba fazendo com que murchem rapidamente, mas também é importante não utilizar graus muito elevados quando for cozinhá-las em fornos ou panelas para que não percam sabor e coloração”, indica.

A confeiteira ressalta ainda que, se você optar por decorar massas, como biscoitos, é necessário que sejam flores mais lisas, pois essas têm maior aderência à massa e não se descolam depois de assar. Fora isso, ambos os especialistas indicam dar espaço para a criatividade e se divertir quando for sua vez de criar com o colorido das flores.