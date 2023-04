O chef Claude Troisgros mostra o prato que desenvolveu para a classe business da Azul Foto: Guilherme Mion

Viajar de classe executiva é luxo para poucos. Que dirá com pratos exclusivos criados pelo chef Claude Troisgros. Sim, é ele quem assina o novo menu dos vôos internacionais da Azul. A novidade tem data marcada: dia 26 de abril, mesmo dia em que a companhia inaugura seus vôos para Paris, saindo do aeroporto de Viracopos, em Campinas.

Paladar esteve num evento em que o chef fez uma degustação com todos os pratos que serão servidos na classe executiva e também na econômica durante três meses. Vivendo há mais de 40 anos no Brasil, esta é a primeira vez que Claude prepara um menu para uma companhia aérea. Durante o evento, o chef contou que buscou, desde o início, pensou em unir Brasil e França, com pratos que levam ingredientes locais preparados com técnicas clássicas francesas. “Eu conheço bem o Brasil, viajo muito e entendo a cultura. Tive de adaptar os pratos para que chegassem bem à mesa quando aquecidos nessas condições”, contou ele durante a apresentação. “Precisei entender inclusive como dosar os temperos, porque no ar, menos é mais. Aprendi muito e foi uma troca de experiências fantástica com o chef da Azul”, revelou Claude.

Os viajantes podem se preparar para provar refeições compostas por entrada, prato principal e sobremesa. Cada menu será servido por três meses. Em maio, quem voar pela classe Business poderá provar como entrada um Tartare de Beterraba. O prato principal será uma receita de família: Filé de Pirarucu chapeado, acompanhado de purê de mandioquinha, banana nanica assada e emulsão de manteiga com uvas passas. Embora tenha cara de comida brasileira, era a avó de Claude quem preparava um peixe com banana no restaurante dos Troisgros, na França. Para fechar a refeição, a pedida é o Cheesecake com Calda de Doce de Leite e Queijo Minas Ralado.

Filé de Pirarucu, purê de mandioquinha e banana da terra: prato de Claude Troisgros servido na classe business da Azul Foto: Guilherme Mion





O segundo menu terá como entrada Camarões com maionese, cuscuz de gengibre e hortelã e mix de brotos; Paleta de Cordeiro assada e desfiada acompanhada de mini penne al dente e molho demi glace feito com vinho tinto, legumes, bacon e shitake sautée. De sobremesa, Mousse de capuccino com canela e nibs de cacau.Por fim, o último ciclo terá Caponata de Berinjela com mussarela de búfala e farinha panko, seguido de Frango Caipira Desfiado com polenta, quiabo sauté e caldo de galinha caipira. Para encerrar a refeição, Mousse de Goiabada com Queijo.

Quem voar de classe econômica, contará somente com o prato principal assinado pelo chef. Como pratos principais, as opções são Sobrecoxa de Frango ao molho Antiboise, com brócolis no vapor e arroz com salsa; Boeuf Bourguignon com Arroz de Ervilhas e Penne ao Molho de Tomate com Ratatouille de Laranja.