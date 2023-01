Em um primeiro momento, o bairro de Santana, na zona norte de São Paulo, parece ser pacato, quase que totalmente residencial. No entanto, no bairro estão restaurantes que, nos últimos anos, ganharam espaço e mostraram a força da região. E tem de tudo por aqui: comida chinesa, japonesa, italiana, armênia e até mesmo um sorvete artesanal muito inusitado, mas bastante saboroso de bolo de cenoura.

O Paladar, nas últimas semanas, está trazendo opções fora das regiões mais comentadas. Passaremos pelo centro e pelas zonas sul, leste, oeste e norte, sempre em busca de boa comida para todos os gostos, mantendo a qualidade e os critérios de sempre do Paladar.

Graça di Napolli

Pizza com toques de alta gastronomia em ambiente despojado. Gourmet, mas sem deixar de lado o gosto e a “graça” de uma pizza com massa caseira, com ingredientes de preparo artesanal. Essa é a ideia por trás da Graça di Napolli, em Santana. O nome é uma homenagem à matriarca da família dos sócios, a napolitana Dona Graça, e também à Napoles, considerada o berço mundial da pizza. Grafada, no caso da nova casa, com dois “l”, “Napolli”, por uma superstição dos sócios. A massa é de fermentação longa e natural, feita com um blend de farinhas de grãos especiais italianos e nacionais. O forno é à lenha e o molho é feito com tomate italiano moído, sem pele, sem semente e sem acidez. São mais de 50 sabores de pizza

Onde: R. Dr. César, 704, Santana. 3477-2030. Todos os dias, 18h/23h30. Delivery via iFood.

Um dos sabores da Graça Di Napolli é a 'Cacio e Pepe' (R$ 79), com queijo de cabra, pecorino e pimenta-do-reino. Foto: Tadeu Brunelli

Nosu

Fundado em 2016, o Nosu foge da regra da maioria das casas de gastronomia japonesa da região. Ao invés de rodízio tradicional, o restaurante conta com menu degustação e a la carte, com peças mais elaboradas e pensadas para uma experiência gastronômica japonesa. Na degustação, que sai por R$ 222, vem, dentre outras coisas, sashimis de vieira, tempurá de milho, barriga de salmão trufada, sushi de camarão grelhado, sushi de atum com foie gras e, ainda, uma sobremesa -- mochi gelado de doce de leite ou lichia. Ainda tem opção de combinados de sashimi (R$ 107) e um combinado tradicional para duas pessoas, saindo por R$ 339.

Onde: R. Maria Curupaiti, 414, Santana. 2283-5822. Ter. a sáb., 12h/15h e 19h/23h. Dom., 12h/15h30 e 19h/22h30. Delivery via iFood e Rappi.

Hiroshi

Outra boa opção de restaurante japonês em Santana é o Hiroshi, com mais de 23 anos no bairro. A casa conta com sushis e sashimis de qualidade, que justificam até mesmo o deslocamento para a região. Dentre os combinados tradicionais, chama a atenção o Super, com 70 fatias de sashimi (frutos do mar e peixe), 8 niguiri de peixe, 2 kani, 2 camarão, 8 califórnia, 3 kappa, 3 tekka e 2 ovas (R$ 440). Tem ainda o combinado simples, a R$ 105, que é bem servido. Vem com 20 fatias de sashimi variados, quatro califórnia, três tekkamakis, três kappamakis e missoshiru. Durante a semana, vale o combinado executivo.

Onde: R. Capitão Manuel Novaes, 189, Santana. 2979-6677. 11h30/14h30 e 18h30/22h30 (sáb. e dom. 12h/15h e 18h30/22h30; fecha 4ª)

Hou Culinária Chinesa

Ainda passeando pelos sabores da Ásia, o Hou é uma das melhores opções de comida chinesa não só em Santana, mas em toda a região norte de São Paulo. Localizada em endereço discreto na Rua Capitão Manuel Novaes, a casa é comandada pelo primogênito do Sr. Hou (Hou Xuan) e traz um misto de moderno e tradicional -- seja na arquitetura ou no cardápio. Os guiozas, feitos na casa e fechados à mão, são de comer rezando (no vapor, 10 unidades, R$55,00; grelhado, 16 unidades, R$69,00). Nos pratos principais, é gostoso o Four Kingdom no Ninho (camarões médios, lula, três tipos de carnes, vegetais, preparados ao molho de ostra e shoyu e servidos em ninho de passarinhos feito de batatas crocantes; R$179) e o divertido Formigas Subindo a Árvore (carne de lombo moída e salteada na panela wok, acrescida de molho picante da província de Si Chuan, combinada com macarrão de feijão verde, finalizados com coentro e gergelim torrado; R$ 85).

Onde: R. Capitão Manuel Novaes, 203, Santana. 2976-2559. Seg. e qua., 18h30/22h30. Ter., qui., sex., sáb e dom., 12h/14h30 e 18h30/22h30. Delivery via iFood e Rappi.

Bar do Luiz Fernandes

O Bar do Luiz Fernandes fica exatamente na divisa dos bairros do Mandaqui e de Santana. Na dúvida, já entra neste roteiro -- afinal, não poderia ficar de fora. A casa desde 1970 é conhecida por seus aperitivos caseiros, todos de comer rezando, e cerveja de garrafa de vidro, como pede o figurino. É indispensável a porção com seis bolinhos de carne (R$ 24), o bolinho de mandioca com carne seca (R$ 8) e o rabo de toro (R$ 8) -- que nada mais é do que rabada cozida lentamente com massa de polenta cremosa. Pra pedir sempre.

Onde: R. Augusto Tolle, 610, Santana. 2976-3556. Ter. a Sex., 16h/00h. Sáb., 11h/21h. Dom., 11h/18h. Delivery via Rappi.

Bolinho de carne do Bar do Luiz Fernandes é sucesso em toda zona norte de São Paulo Foto: Ivan Dias/Estadão

Lassù Ristorante

Seguindo a moda dos “roof tops”, esses restaurantes nos topos de prédio e com vista belíssima para a cidade, o Lassù Ristorante emoldura o bairro de Santana em suas janelas. Enquanto isso, a casa oferece um cardápio recheado de iguarias italianas. É uma boa opção comer as opções de prato executivo por lá, a R$ 59. De entrada, polenta gratinada com gorgonzola ou salada com folhas orgânicas, pêra, queijo Grana Padano e nozes. Nos principais, opções como salmão grelhado, ravioli de muçarela e O Brasatto, uma deliciosa maminha assada ao vinho tinto com purê de batatas. Ainda tem opção com vinho, a R$ 89.

Onde: R. Conselheiro Saraiva, 207, Santana. 2373-7717. Seg. a sex., 12h/15h e 18h/00h. Sáb., 12h/16h e 18h/00h. Dom., 12h/17h.

NB Steak

Quinta casa do restaurante fundado por Arri Coser, o NB Steak é uma churrascaria com uma pegada diferente. Ainda que os garçons fiquem passando na mesa o tempo todo, os cortes são bem diferentes do que vemos por aí. Dentre eles, estão brisket defumado, porchetta, cupim, black beef, costela, seleção de linguiças, ancho, fraldinha, picanha, assado de Tira, paleta de Cordeiro, galeto, peixe do dia e o steak NB -- um corte da casa. A unidade de Santana conta com 250 lugares, além das três salas para eventos.

Onde: Av. Braz Leme, 1200, Loja 18, Santana. 96590-1739. Seg. a qui., 12h/16h e 18h/23h. Sex. e sáb., 12h/23h30. Dom., 12h/21h.

Dona Carmela

Uma boa opção de restaurante italiano na região é o Dona Carmela. Aberto por Antonio, em homenagem à memória da mãe que dá nome ao restaurante, o local serve pratos como massas, peixes, risotos e carnes. É gostoso o ravioli al tartufo negro (recheado com creme de trufas negras, R$ 70), o nhoque de canastra (R$ 55) e os bem preparados risotos da casa, de sabores como camarão (R$ 85), abobrinha com camarão (R$ 80) e bacalhau (R$ 70). Abre no almoço e no jantar, mas o ambiente fica especialmente aconchegante à noite.

Onde: R. Doutor César, 944, Santana. 2971-1211. Seg. a sex., 11h30/15h e 18h30/23h. Sáb., 11h30/16h e 18h30/23h30. Dom., 11h30/17h e 18h30/22h. Delivery via iFood e Rappi.

Casa Garabed

Não dá para falar de Santana sem citar a Casa Garabred. Um dos endereços gastronômicos mais antigos do bairro, a casa abriu em 1951. Ao chegar lá, no número 216 da rua José Margarido, você pode até passar batido pelo endereço -- a casa, afinal, preza pela discrição e não conta com placas na entrada. Depois de passar pela entrada, porém, você encontra apenas delícias no cardápio. Desde as quinze versões de esfiha, indo desde a tradicional de carne (R$ 12,50) até a de carne seca armênia (R$ 16,50), passando pelo diki-kebab (espetinho de filé mignon, tomate, cebola e pimentão, R$ 44) e chegando nas ótimos sobremesas, como o creme do céu (creme de leite, leite condensado e geleia de damasco, R$ 15,50) e a deliciosa e inconfundível coalhada com mel ou geleia (R$ 15,50).

Onde: R. José Margarido, 216, Santana. 2976-2750. Qua. a dom, 12h/21h. Delivery via iFood.

No tradicional restaurante armênio – fundado em 1951 – as espetaculares esfihas são assadas no forno a lenha original da casa Foto: Codo Meletti/Estadão

Dezato

Além do espaço aconchegante, em uma rua que mistura casas residenciais e novos comércios, a Dezato aposta na diversidade e na qualidade dos sorvetes. Artesanal, sem adição de corantes ou aromatizantes e produzidos a partir de ingredientes frescos, a sobremesa chama a atenção pela variedade: tem desde clássicos, como chocolate e de frutas, até caramelo com flor de sal e bolo de cenoura. Preços entre R$ 12 e R$ 17.

Onde: R. Augusto Tolle, 279, Santana. 92006-9970. Ter. a dom., 13h/20h. Delivery via Rappi.