Gastronomia no futebol: clubes brasileiros investem em restaurantes nos estádios

Os maiores clubes de futebol do Brasil estão abrindo os olhos para a gastronomia. Com mais de 3,9 milhões de pessoas presentes nos estádios do Campeonato Brasileiro de 2023, os principais clubes do torneio têm utilizado a gastronomia como forma de atrair os fãs para os eventos esportivos. A experiência do estádio, afinal, não diz respeito apenas à partida. Um ambiente agradável e boas opções gastronômicas podem fazer a diferença.

Os quatro times grandes de São Paulo já estão investindo na gastronomia dentro de seus estádios. Através de parceria com a Soccer Hospitality, o Boteco Santista (Vila Belmiro), a Fiel Zone (Neo Química Arena), o Camarote dos ídolos (Morumbi) e a Fanzone (Allianz Parque) realizam ações que buscam trazer uma experiência gastronômica agradável aos torcedores.

E não é só em São Paulo que podemos observar a tendência. Vasco e Botafogo também estão investindo na gastronomia para atrair fãs e proporcionar boas experiências. O Vasco, inclusive, tem seu próprio delivery de hambúrgueres, e o nome dos lanches são inspirados em grandes momentos da história do clube

No Rio Grande do Sul, o estádio Alfredo Jaconi, do Juventude, apresenta a Estação Jaconera. Planejado para os torcedores do clube, o estabelecimento contempla hambúrgueres e outras opções tipicamente oferecidas aos torcedores nos principais estádios do Brasil.

O Allianz Parque, casa do Palmeiras, oferece diversas e variadas opções de alimentação, como o restaurante italiano La Coppa e o brasileiro Braza. Ambos os restaurantes são operados pela GSH, empresa de catering com foco na gestão e operação de alimentos em arenas.

Mark Zammit, CEO da GSH, define o novo momento dos serviços em estádios e arenas do futebol braisleiro. “Atualmente, não é possível que os estádios sigam apenas com o futebol. É fundamental que haja produtos que estimulem o público a ir ao local no dia a dia e gerem receitas variadas”, conclui Zammit.