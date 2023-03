O mundo da gastronomia é pouco retratado nos videogames, e a maioria dos jogos com foco culinário são rasos e não exploram temas mais complexos. O jogo ‘Venba’, com lançamento previsto para 2023, promete trazer um conteúdo mais profundo, focado na gastronomia indiana, com narrativa que destaca a relação da comida com questões familiares e herança cultural.

O game conta a história de Venba, mãe indiana que migra para o Canadá com sua família na década de 80. Durante a viagem seu livro de receitas é danificado, e a personagem precisa relembrar suas receitas enquanto se adapta ao novo país.

A jogabilidade do game consiste no preparo de pratos típicos da culinária do sul da Índia, ao mesmo tempo em que os personagens interagem e compartilham histórias familiares. O objetivo é restaurar todas as receitas do livro, e os pratos servem como uma ponte que conecta a família às suas raízes indianas.

Além da narrativa, a trilha sonora do jogo é inspirada na música do país asiático e o estilo de arte é autêntico e colorido, com ênfase nos ingredientes e utensílios de cozinha.

O game está sendo desenvolvido pela canadense Visai Studios, e será lançado para PC, Xbox, Nintendo Switch e Playstation 5. O jogo ainda não tem data de lançamento definida, mas está previsto para sair ainda em 2023.