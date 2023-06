Será que tem como deixar as comidas típicas de festa junina ainda mais gostosas? E se transformassem algumas delas em sorvetes? Foi esta a ideia da Davvero, sorveteria de São Paulo; que servirá sorvetes especiais com gostinho junino até o final do mês.

Os sabores dos gelatos se dividem em arroz doce, chocolate belga com cocada caseira e coco com doce de abóbora artesanal. Além disso, eles podem ser complementados com uma bolachinha de amêndoas com calda de chocolate para quem for se deliciar nas lojas físicas.

Os sabores dos gelatos se dividem em arroz doce, chocolate belga com cocada caseira e coco com doce de abóbora artesanal Foto: HENRIQUE PERON FOTOGRAFIA

Os gelatos podem ser saboreados em três tamanhos de copinhos: P (R$ 17,50), M (R$ 19,70), G (R$ 22,90) e GG (R$ 33). Porém, os fãs de casquinhas também terão sua vez, já que também são divididas em P (R$ 19,70) e M (R$ 21,90), além da cestinha que faz a vez do tamanho G (R$ 29,60). E, para quem quer aproveitar em casa, pode escolher as opções de 700 ml (R$ 66,00), 1000 ml (R$ 92,00) e 1300 ml (R$ 109,00), pedindo pelo iFood ou Rappi ou indo até os estabelecimentos.

Serviço

1: Rua Pais de Araújo, 129, Itaim Bibi. 3881-6551.Todos os dias (11h30 até 22h)

2: Rua Afonso Braz, 351,Vila Nova Conceição.3045-7880. Todos os dias (10h até 21h30)

Continua após a publicidade

3: Shopping Iguatemi Faria Lima, Piso Térreo, Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232. 3034-1732. Segunda-feira a sábado (10h até 22h) e domingo (12h até 20h)

4: Fazenda Churrascada, Av. Morumbi , 5594, Morumbi. Terça-feira a domingo (11h30 até 22h)

5: Taste Lab, Barueri, Av. Piracema, 669, Tamboré. (11)2166-9717