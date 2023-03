Guia Michelin da França destaca restaurante de chef brasileira

Tem brasileira no Guia Michelin da França. A edição de 2023 saiu ontem, dia 6, e o restaurante Orizhon, comandado pela chef paraense Camila Seixas, recebeu o selo Bib Gourmand, que seleciona os restaurantes com o melhor custo benefício do mercado.

O restaurante fica em Audierne, na região da Bretanha, e foi aberto há menos de um ano. Apesar de não ter recebido estrelas, a casa recebeu elogios pelo cardápio com frutos do mar frescos e produtos vindos de sua própria horta.

Prato do Orizhon, restaurante citado no Guia Michelin da França, Foto: Divulgação @orizhon.restaurant

“A chef obviamente vai buscar ingredientes frescos da região e mistura toques modernos e exóticos. Destaque para as panquecas de trigo sarraceno ao estilo taco, carne de porco confitada, tarte de atum, chutney de tomate com especiarias; polvo grelhado, beterraba, queijo fresco de cabra, vinagrete de vinho tinto”, diz o guia.

A edição de 2023 do Guia Michelin da França foi cercada de polêmicas. O restaurante do chef Gus Savoy, considerado por muitos o melhor chef do mundo, perdeu uma de suas estrelas.

O guia consagrou 44 restaurantes franceses no total; 39 receberam sua primeira estrela, 4 conquistaram sua segunda estrela e o restaurante La Marine, do chef Alexandre Couillon, conquistou a tão desejada terceira estrela Michelin.





Continua após a publicidade