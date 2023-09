Havanna faz promoção para o Dia do Alfajor

As mais de 200 unidades da Havanna no Brasil têm duas promoções para 14 de setembro, data escolhida pela própria grife de Mar del Plata como o Dia do Alfajor, lá em 2017. Neste ano, a comemoração será celebrada com um “Pague 3, Leve 4″ alfajores individuais ou 40% de desconto na segunda caixa dos doces até o próximo dia 30.

Trocando em miúdos, o primeiro caso vale para “solitos” de chocolate, chocolate branco, nozes, merengue com doce de leite (R$ 15,50 cada) e 70% cacau (R$ 19,50), o que implica uma redução de 25%.

Já no segundo caso, entram sete tipos de caixa: chocolate, chocolate branco, merengue, 70% cacau e sortidos (a partir R$ 79 com 6 unidades), assim como chocolate e sortidos (a partir de R$ 149 com 12 unidades). Ou seja, as caixas repetecos custarão desde R$ 47,70 ou R$ 89,40 respectivamente.

Embora a guloseima seja tão associada à Argentina e ao dulce de leche, tudo indica que ela veio da Arábia onde, originalmente, era feita com amêndoas, nozes e mel. De lá foi parar na Espanha e, no século 19, cruzou o Atlântico.

Por incrível que pareça tampouco foi um argentino quem inaugurou a primeira fabriqueta do doce no país, mas sim o químico francês Augusto Chammás que, em 1869, iniciou sua produção em Córdoba. Outro dos pioneirismos da Chammás, que existe até hoje, foi adotar o formato redondo – até então alfajores eram retangulares!

A combinação de dois biscoitos de farinha de trigo ou amido de milho, recheados com doce de leite, geleia ou chocolate e cobertos com merengue, cacau ou coco ralado é tão simples que há ainda muita produção, o que nem de longe diminui o sucesso da Havanna.

Atualmente, a marca fundada em 1947, na cidade turística de Mar del Plata, já tem mais de 2500 lojas em 12 países. Apesar da expansão, a primeira localização, situada em frente ao histórico Casino, segue firme e forte.

Havanna

R. dos Pinheiros, 732, Pinheiros. Seg. a sex., das 10h às 20h; sáb., das 10h30 às 19h; dom., das 12h30 às 18h30. Tel.: (11) 3061-9625