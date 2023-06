O chef Henrique Fogaça está de volta ao MasterChef Brasil. Afastado do programa desde fevereiro por motivos pessoais, o chef anunciou que vai participar das gravações das próximas temporadas do reality, que já estão sendo gravadas e serão exibidas no final do ano.

Fogaça não participou da 10ª temporada do reality da Band. Rodrigo Oliveira, do Mocotó, foi seu substituto. Além de Rodrigo, Erick Jacquin e Helena Rizzo formam o time de jurados.

Em suas redes sociais, Fogaça anunciou sua volta destacando o início das gravações do MasterChef Profissionais, versão do reality com participantes que têm experiência na cozinha. A temporada provavelmente irá ao ar no segundo semestre.

“Voltamos aos trabalhos”, disse Fogaça na legenda de uma publicação no instagram em que o chef posa em frente ao estúdio do programa.

Mesmo na época em que anunciou seu afastamento, Fogaça já expressava seu desejo de voltar ao programa. “Estou dando uma pausa para poder me dedicar a questões pessoais, principalmente no que diz respeito à família, e tão logo estarei de volta, ainda este ano” disse Fogaça na ocasião.

O MasterChef Brasil é transmitido toda terça-feira, às 22h30, na Band.