Visando a diminuir o consumo exagerado de açúcar e sal, um grupo de estudantes americanos desenvolveu uma colher que intensifica o sabor dos alimentos sem o uso de agentes químicos. A iniciativa dá continuidade a um projeto japonês, que criou hashis modificados que influenciam o sabor da comida.

A colher se chama Sugarware, e está em processo de desenvolvimento. Segundo a Scientific American, os novos talheres prometem estimular a língua através de seu formato diferenciado, com pequenas protuberâncias. Em sua superfície, as colheres têm uma camada de moléculas que interagem com os receptores de proteínas presentes na língua. O estímulo “engana” o cérebro, e intensifica o sabor dos alimentos, tanto doces quanto salgados.

A inspiração para o projeto veio de pesquisas que destacam a importância dos talheres na experiência gastronômica. Os estudos constatam que o peso, material e a textura de colheres e garfos influenciam diretamente o paladar.

Inicialmente o projeto foi criado pensando em pessoas com diabetes, que não podem consumir grandes quantidades de açúcar. Segundo a Scientific American, a doença atinge 11,3% da população americana, e as novas colheres buscam proporcionar uma experiência mais saudável aos portadores da doença

A invenção também tem como objetivo a diminuição do consumo de adoçantes nocivos à saúde, que são consumidos em massa nos Estados Unidos. O uso desenfreado de adoçantes artificiais é um problema grave no mundo inteiro, mas o país norte-americano é disparado o maior consumidor do planeta.

O projeto ainda não tem data de conclusão, mas a ideia vem sendo reconhecida por importantes premiações e publicações científicas. Os estudantes afirmaram que, por enquanto, não têm planos para comercializar as colheres em grande escala.