De uns tempos para cá, os festivais de gastronomia estão pipocando pelo Brasil e chegando muito além do eixo Rio-São Paulo. Entre 6 e 9 de setembro, por exemplo, o Ceará recebe a terceira edição do Festival Gastronômico do Pontal de Maceió, que contará com a participação do jurado do Masterchef, Érick Jacquin.

No total, o Festival Gastronômico receberá onze chefs nacionais e internacionais, entre eles, a alagoana Simone Bert, os mineiros Raphael Pires, do MIA, e Flávio Trombino, do Xapori, e os franceses Frederic Jaunault e Xavier Malandram.

Além de ser responsável pela abertura do festival, Jacquin irá participar de duas atividades. Uma delas, será a preparação de um jantar no hotel Vila Selvagem, limitado a 90 lugares, que contará com entrada, prato principal e sobremesa, por R$ 350 por pessoa. A outra será uma aula culinária em parceria com Ivo Faria onde os chefs ensinarão suas receitas e segredos da cozinha pelo valor de R$ 280.

O encerramento do evento acontecerá no JAG Restaurante com outro jantar feito por seis chefs de cozinha brasileiros e franceses, que criarão um menu exclusivo e inusitado, por R$ 250.

Para quem não quiser participar das aulas e jantares, o festival também contará com um espaço aberto na praça do Pontal de Maceió para que as pessoas possam provar os pratos inusitados dos onze chefs.

As reservas para o jantar de Érick Jacquin, no Vila Selvagem, podem ser feitas pelo telefone (88) 99990-5555 ou pelo e-mail reservas@vilaselvagem.com. Já as reservas para o jantar de encerramento, no JAG, podem ser feitas pelo reservas@jaguarindiavillage.com ou pelo número (88) 98145-0841.

Serviço

Praça do Pontal de Maceió: 6 a 9 de setembro