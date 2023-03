Jantar solidário em São Sebastião reúne chefs em prol da reconstrução do litoral norte

O chef Edinho Engel organizou mais um jantar solidário em prol das vítimas das chuvas do litoral Norte, desta vez na praia do Camburizinho, em São Sebastião. O encontro será no dia 1 de abril, no restaurante Manacá, e reúne time de chefs estrelados. É o terceiro jantar solidário organizado por Edinho, que recentemente promoveu eventos similares em São Paulo e Salvador.

Nove chefs assinam o cardápio: Érick Jacquin (President, Lvtetia e Ça Va), Emmanuel Bassoleil (Skye, Hotel Unique), Bel Coelho (Cuia), Henrique Schoendorfer (Ristorantino), Ivan Ralston (Tuju e Tujuina), Danilo Fernandes (Amado), Mara Mello (Maramello Pâtisserie), Eudes Assis (Taioba) e Maria Ferreira (Manacá). O cardápio do evento é harmonizado pelo sommelier Gianni Tartari.

Cada chef assina pelo menos um prato do cardápio. A chef Bel Coelho, do Cuia, vai preparar um tempurá de manjubinha na tapioca com ponzu de uvaia.

Tempurá de manjubinha na tapioca com ponzu de uvaia da chef Bel Coelho Foto: Divulgação

O chef Emmanuel Bassoleil apresentará seu ‘fake tartare’ (cenoura defumada e beterraba em molho de leite de amêndoas e tahine).

"Fake tartare" (cenoura defumada e beterraba em molho de leite de amêndoas e tahine) do chef Emmanuel Bassoleil Foto: Divulgação

Já o chef Henrique Schoendorfer, do Ristorantino, servirá um tortellini de lagostim.

Tortellini de lagostim do chef Henrique Schoendorfer Foto: Divulgaçã

Toda a renda do jantar será destinada à Associação Renova Camburi_zinho. “O litoral continua precisando de ajuda. Várias pessoas perderam tudo e estão reconstruindo sua vida. Esse jantar tem como objetivo, além de manter a ajuda, chamar a atenção para as pessoas retornarem, para que a vida volte ao normal, garantindo a economia e a produção locais” diz Edinho.

Serviço

Rua do Manacá, 100 – Camburizinho – São Sebastião – SP

Data: 1 de abril, às 20h00

Preço: R$ 1.000,00

Informações e reservas: (11) 99175-1221

