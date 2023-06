Você é fã da gastronomia japonesa e de peixes? Se sim, chegou a hora que aprender um pouco mais sobre este mundo. O Japan House São Paulo - museu localizado na Avenida Paulista - no dia 27 de junho, às 19h, terá uma conversa super legal sobre a arte milenar do peixe bonito seco, que é uma iguaria utilizada na culinária japonesa.

Este bate-papo cultural contará com a presença do Yusuke Sezaki, que faz parte da quarta geração à frente da fabricante japonesa de katsuobushi, Kaneshichi Shoten. Outro convidado ilustre será o idealizador do Projeto A.mar (iniciativa brasileira para o estudo e resgate de técnicas de conservação de pescados), Rodolfo Vilar.

A palestra com tradução simultânea japonês-português - que será mediada pela chef do Aizomê, Telma Shiraishi - abordará a técnica, a produção e os usos do tipo de peixe. E, para quem tiver interesse, o evento gratuito será hibrido, então, se não for possível ir pessoalmente, ele poderá ser assistido pelo YouTube (através deste link). Por outro lado, quem preferir ver o cenário de perto, deve chegar com uma hora e meia de antecedência, pois o espaço está propenso à lotação.

Serviço

Avenida Paulista, 52, Bela Vista. (11)30908900. 27/06 (19h). Interessados deverão retirar senhas na recepção da JHSP a partir das 17h30.