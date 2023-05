Segundo o livro Wabi Sabi, da autora Beth Kempton, a cultura japonesa dá significado a diversos elementos da natureza, nomeando até mesmo a forma que a luz entra pela copa das árvores. E claro que com a gastronomia não é diferente, já que eles valorizam e fazem rituais, como a cerimônia do chá.

Para conhecer um pouquinho mais da cultura e da tradição japonesas, a partir desta quinta-feira (25) até o dia 28 de maio, a Japan House, na Avenida Paulista, está organizando o ‘The House of Suntory Experience - The Nature and Spirit of Japan’ para contar uma história através dos cinco elementos da natureza definidos pelos japoneses - vazio, água, ar, terra e fogo - que serão representados por líquidos, ilustrações e música.

Para ajudar a conduzir a carta de bebidas, a curadora do evento, Telma Shiraishi (Aizomê), escolheu os chefs Edson Yamashita (Ryo), Rafael Aoki (Quincho) e o pastaio Marcio Shihomatsu (Shihoma Pasta Fresca). Eles serão responsáveis por cada etapa do menu que será harmonizado com a bebida relacionada com o elemento da natureza.

Além disso, o projeto conta com a consultoria de Maurício Porto (Caledônia) nos uísques, juntamente com Yasmin Yonashiro e Rodolfo Bob no desenvolvimento dos drinques para harmonização - além de intervenções artísticas durante a experiência, e cerâmicas desenvolvidas pela Hideko Honma para o enxoval completo do jantar.

Serviço

Avenida Paulista, 52, Bela Vista. (11)3090-8900. 25 a 28 de maio, a partir das 19h30. Reservas em https://thehouseofsuntoryexperience.com/