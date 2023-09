Koya88 fará matinê no próximo domingo com Humo Negro, de Bogotá

Dois cozinheiros, dois bartenders, quatro chefs. No próximo domingo, a partir das 16 horas, os Thiagos (Maeda e Pereira) do Koya88 recebem Jaime Torregrosa e Manuel Barbosa, do Humo Negro. A casa que ocupa uma esquina de Bogotá e a 74ª posição entre os melhores restaurantes da América Latina pelo ranking 50 Best Restaurants, ocupará também o imóvel da Vila Buarque numa tarde relaxada de alta petiscagem e alta coquetelaria.

A gastronomia de Jaime é disruptiva, tem traços de suas passagens em cozinhas estreladas no Japão, Espanha, Estados Unidos e Suécia. Seu Humo Negro nasceu mais próximo de um izakaya, mas converteu-se em um restaurante de omakases criativos, com insumos colombianos, que tem na coquetelaria “cozinhada” de Manuel a mais recomendada harmonização .

O chef de bar Manuel Barbosa e o chef de cozinha Jaime Torregrosa, do colombiano Humo Negro Foto: divulgação

“Manu trabalha tanto no bar quanto na cozinha e no serviço, tal como eu. Procuramos sempre estar presentes em todas as áreas para analisar e evoluir cada uma delas com pontos de vista diferentes”, conta o cozinheiro que topou de cara o convite do colega paulistano. “Acompanhava o Humo pelo Instagram e quando vi que o bartender deles viria para o World Class da Diageo, entrei em contato”, revela Maeda.

Da parte colombiana, a matinê no próximo domingo terá pratos como a ostra na parrilla com creme de leite queimado e alga (R$ 23, a dupla); palmito com ervas e macadâmia (R$ 38), vieiras com caldo de jamón, óleo de shitakes e picles (R$ 65), assim como os coquetéis cyborg (à base de tequila, tamarillo, licor caseiro de pimentas, grapefruit e furikake e o tigre y salmón (single malt, jerez fino, sake orgânico não filtrado, laranja, limão, grapefruit e chá verde.

Para o evento, Koya88 terá o mazemen XO butter, noodles amanteigados sem caldo Foto: Giuliana Nogueira

Os anfitriões garantem não querer ofuscar os convidados, porém Maeda caprichará em um “miojo de luxo”, ou melhor, um mazemen XO butter (noodles sem caldo com segredinho do chef e bastante manteiga (R$ 65), cavalinha com ricota temperada, picles de maçã e shissô (R$ 52) e um bao de mojellas (R$ 32).

Seu parceiro no crime, Pereira, inventou para a ocasião dois drinques: o sunomono collins (tequila, gim, cordial de sunomono com wasabi, limão, bitter de shissô e água com gás) e o shibuy (single malt, jerez fino, Aperol, vermute rosso com chá vermelho e bitter de laranja).

Aviso importante: todas as receitas do menu do evento são inéditas e serão feitas em quantidades limitadas; todos os coquetéis terão o preço único de R$ 39 .

Koya88

R. Jesuíno Pascoal, 21, Vila Buarque. Dom., 1º de outubro, a partir das 16h. Reservas: (11) 3384-6926