A nova geração decide o que comer e onde comer através de fotos em redes sociais, e uma apresentação “bonitinha” pode fazer a diferença na hora de conquistar clientes. Do mesmo jeito que pratos bonitos atraem novos consumidores, comidas de aparência grotesca também chamam a atenção - mesmo que você passe longe de salivar vendo a imagem.

Na contramão dos pratos “bonitinhos”, o restaurante taiwanês The Ramen Boy elaborou um lamen de aparência monstruosa, que parece ter saído de um filme de ficção ou terror. O prato que seria bem comum na culinária asiática deixa de ter aquele jeitão de comida típica ao ser feito com o Bathynomus, crustáceo de aparência alienígena que lembra uma barata gigante. O animal tem 14 patas, quatro mandíbulas e vive nas profundezas do oceano pacífico.

O restaurante taiwanês The Ramen Boy elaborou um lamen de aparência monstruosa, que parece ter saído de um filme de ficção ou terror Foto: Divulgação The Ramen Boy

As vísceras do animal são retiradas na hora do preparo, e a receita aproveita as ovas e a carne branca restante na casca do animal. Segundo o restaurante, o gosto da carne remete à lagosta e ao caranguejo, e as ovas tem um gosto “surpreendentemente doce”. Para coroar, a carcaça do crustáceo é servida no topo do prato, por cima do macarrão e do caldo.

A aparência assusta, mas o dono do restaurante de comida asiática garante que as pessoas fazem fila para comer a iguaria. A casa fica em Tempei, e o prato é servido apenas para clientes regulares. O lámen custa cerca de 250 reais.