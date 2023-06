Namorar é também harmonizar. No caso aqui, da Le Vin Filosofia, é combinar um bom vinho com uma receita apetitosa. O princípio é que, juntos, vinho e comida criem uma sensação única no paladar, melhor do que quando os dois são provados separadamente. Para inspirar os apaixonados nessa época de Dia dos Namorados, quatro especialistas em vinho contam quais foram as suas melhores harmonizações gastronômicas, em receitas brasileira, portuguesa, italiana e contemporânea.

BRASILEIRA - Agilson Gavioli, professor de bebidas do Senac, é um membro assíduo da Confraria Taninos no Tucupi, que se reúne no restaurante Tordesilhas, em São Paulo, para experimentar a gastronomia brasileira com vinhos. Entre tantas harmonizações, a que não lhe sai da lembrança gustativa é a do minicuscuz paulista com minitomates confitados com espumante brasileiro. “É uma receita singela e ao mesmo tempo sublime, daquelas que podem ser reproduzidas em casa”, diz ele.

No cuscuz de Mara Salles, está a farinha de milho, o azeite, o palmito, o tomate, os pimentões e a pimenta dedo-de-moça, os camarões e as sardinha para dar sabor, e as ervilhas ou vagens e ovos cozidos para enfeitar. “São ingredientes que sugerem os vinhos brancos, ou no máximo rosados, mas é com os espumantes que se revelam mais harmônicos”, explica Gavioli.

PORTUGUESA - O sommelier Gabriel Raele, por sua vez, teve a oportunidade de provar diversas receitas portuguesas enquanto se preparava para o concurso de melhor sommelier do Alentejo, que ele venceu no ano passado. “De todas as combinações, teve uma que me impressionou muito: a de lascas de bacalhau com um antão vaz [variedade de uva] alentejano”, lembra ele.

Opções para vinhos no Dia dos Namorados para todos os gostos Foto: Nilton Fukuda/Estadão

A receita foi preparada na Herdade do Rocim, com lascas de bacalhau, azeite, cebola e pimentão. Para harmonizar, o enólogo Pedro Ribeiro escolheu o Olho de Mocho Branco (importado pela World Wine, o rótulo não está disponível no Brasil). “A delicadeza do prato, com a leveza da montagem, a estrutura do peixe, tudo encaixou com a estrutura e a acidez do vinho, que tinha um toque de salinidade. Foi uma harmonização perfeita”, afirma ele.

ITALIANA – A melhor harmonização para Gianni Tartari foi com o espaguete a carbonara, um prato que lhe traz lembranças de infância. Quando menino, ele saia da escola e ia para o restaurante que seu pai tinha no centro do Rio de Janeiro. Uma vez, ele pediu um carbonara, devorou o prato em segundos e pediu um segundo prato. Quando o prato chegou, deu duas garfadas e não quis mais. Claro que o pai, como todo bom italiano, lhe obrigou a comer o prato inteiro, e Gianni passou a odiar a receita. Voltou a prová-la quando era sommelier formado e adorou. Uma vez, provou a receita com o Querceto di Castelina Chianti L’Aura e amou a combinação. “O vinho tem a estrutura e o tanino para combinar com o ovo e com a pancheta da receita”, diz ele. E ainda traz as lembranças de família. O vinho é vendido por R$ 360, na Rosso & Rouge.

Continua após a publicidade

CONTEMPORÂNEA - O cearense de alma carioca Marcelo Fonseca conta da harmonização, atualmente disponível no menu degustação do Evvai, que ele considera a melhor que já propôs. É um linguini frio, com açafrão, pimenta baniwa, sorvete de cupuaçu e um perfume de tangerina, com o vinho laranja (branco que fermenta junto com a casca, ganhando complexidade e cor mais alaranjada) elaborado com a uva espanhola Airén.

O vinho De Sol a Sol 2017 (R$ 319, na Wine & Co) amadurece por três anos em tanques de concreto, ganhando um toque mais oxidativo e maior complexidade. Cria a textura ideal para combinar com o linguini e seus sabores se casam com os demais ingredientes da receita. “A combinação traz uma explosão de sabores muito boa”, conta ele.