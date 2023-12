6 dicas (sobre vinho) para as ceias

A esta altura do dia, os vinhos da ceia de hoje a noite já estão definidos. Afinal, Natal pede comemoração, seja para quem vive a data como uma festa ou quem acredita em seu sentido religioso. E é uma comemoração que clama por vinho. Assim, a preocupação de hoje é como servir as bebidas no jantar, e que valem também para o dia 31.

- A temperatura é o primeiro ponto. Vinhos e espumantes gelados demais não revelam todos os seus aromas e sabores, e quentes demais ficam alcoólicos e desequilibrados. Por isso, o melhor é colocar os vinhos na geladeira o quanto antes e caprichar no balde de gelo. Espumantes e brancos devem estar mais gelados, a partir de 5 graus (mas a ideia não é ser o chato de plantão que leva termômetro para a ceia). O balde de gelo cuidará de manter a temperatura e, se a bebida estiver muito fria, é só esperar um pouco, que ela sobe na taça. Se você não ficar abrindo e fechando a geladeira a toda hora, 30 minutos são suficientes para gelar os tintos. E, em qualquer emergência, essas garrafas também podem ir para o gelo;

- A taça faz a diferença? Sim, se for uma prova técnica. Mas na ceia, não se prenda em taças de cristal, transparente e finas. Se a decoração pede uma taça colorida, opte por ela – nesta noite, ninguém precisa de uma taça translúcida para analisar a cor do vinho. Se a festa é mais descontraída e você tem taças de plástico divertidas, use-a (esta dica vale mais ainda para a ceia do dia 31). E não precisa ter um formato de taça para cada vinho. Eu mesmo prefiro espumantes em taças de vinho branco e não nas clássicas flute.

Para a ceia de Natal, algumas dicas na hora de tomar e preparar o vinho Foto: Tiago Queiroz

- A ordem do serviço das bebidas é das mais leves às mais encorpadas. Por isso, começa-se com os espumantes, depois brancos e rosados, depois os tintos e, por último, os vinhos de sobremesa. Se há dois (ou mais) brancos ou tintos, comece com os mais simples. Mas, se você não souber a estrutura dos vinhos, muitas vezes recorrer ao teor alcoólico da bebida ajuda. Os espumantes têm ao redor de 11,5%, 12%, brancos começam em 12,5%, 13%, e um vinho do Porto, entre 19% e 20%.

- Os espumantes estão em alta, principalmente os nacionais. Aproveite a valorização da bebida para combiná-la não apenas com o brinde e com as receitas de entrada, mas com toda a ceia. Muitos dos espumantes acompanham bem diversas receitas, inclusive de carnes brancas. Aqui vale não apenas os bruts brancos, mas também os rosados, que em geral tem um pouco mais de corpo.

- Ainda nos espumantes, há uma regrinha importante de segurança: sempre que for abrir a garrafa, coloque o dedão segurando a rolha e não deixe que ela escape. A gaiola que prende a rolha não é peça de decoração. Como a pressão dentro da garrafa é grande, ela impede que a rolha saia e machuque as pessoas.

- Na sobremesa, outra regrinha que ajuda: a bebida deve ter doçura igual ou maior a da receita. Essa é uma das razões de o vinho do Porto ir tão bem com as sobremesas com chocolate. Mas tem uma boa harmonização natalina: os moscatéis combinam bem com panetones e os representantes brasileiros estão crescendo muito em qualidade.

As seis dicas acima ajudam na ceia, mas não faça delas uma camisa de força. Aproveite a data, comemore e brinde. Nesta noite, vinhos e espumantes são os coadjuvantes que ajudam a festa a ser mais feliz! Um brinde.