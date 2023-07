A aposta nos concursos de vinho

A inglesa IWSC, sigla para Internacional Wine and Spirits Competion, promoveu no início de julho o seu primeiro concurso de vinhos na América Latina. Realizado em Mendoza, o centro do vinho argentino, o concurso concedeu oito medalhas de ouro, entre eles o Grand Famiglia Malbec 2020, da Bodegas Bianchi; o Gran Bousquet Organic Malbec 2021, da Domaine Bousquet; e o Portillo Organic Malbec 2022, da Salentein. Foram dadas também 148 medalhas de prata e 228 de bronze.

DIVERSIFICAÇÃO

A regionalização do concurso é uma das apostas da IWSC, que começou um pouco antes da pandemia, com a avaliação dos italianos proseccos de Valdobbiadene. O modelo deu certo e desde então a instituição londrina já organizou concursos na África do Sul, na Áustria, na Turquia e na Georgia. São competições menores, sempre focadas nos vinhos do país sede – no argentino, foram 429 amostras.

São eventos que acontecem paralelos a avaliação da IWSC realizada em Londres todos os anos. O próximo será novamente na África do Sul, no começo de agosto. No final do próximo mês acontece a primeira edição do Margareth River Judging, com vinhos apenas desta região australiana. “É um modelo que nos permite acompanhar mais de perto vinhos de várias regiões”, afirma Christelle Guibert, CEO da IWSC.

MASTER OF WINE

No seu modelo de expansão, a instituição mantém os princípios do concurso realizado na Inglaterra. Além da degustação sempre às cegas (sem saber que vinho corresponde a que amostra), entre os jurados estão profissionais com títulos valorizados no mercado, como o de master of wine (no caso do concurso argentino, o júri foi chefiado pelo brasileiro Dirceu Vianna MW) e o de master sommelier, com o italiano Matteo Montone MS. Coube a Vianna a função checar e confirmar (ou não) as medalhas de ouro concedidas pelos jurados. O ouro é concedido para vinhos de 95 ou mais pontos numa escala de até 100.

Concursos se tornam boa opção para os vinhos se diferenciarem na gôndola do mercado Foto: FELIPE RAU /ESTADÃO

Continua após a publicidade

São cuidados que trazem credibilidade aos concursos e garantem que alguns selinhos, colocados na garrafa, podem valer mais do que outros. Diante na enorme quantidade de garrafas expostas nas gôndolas, uma menção no rótulo facilita o consumidor na sua escolha. Mas é preciso lembrar que há concursos de propostas, regras e júri diferentes.

Para garantir a consistência das medalhas, cresce, entre os concursos, a presença de um especialista que faça a moderação do evento e ateste que aquele ouro é realmente ouro. O Concurso de Vinhos de Portugal, por exemplo, vem ganhando credibilidade e este ano contou com o time de degustadores de primeiro time, formado por profissionais como o próprio Vianna, e enólogos, como Anselmo Mendes, como responsáveis por essa triagem final dos vinhos. Este é um bom caminho.

NOVOS CONCURSOS

Mas há novos concursos entrando no calendário. Um exemplo é a realização, em agosto, do primeiro Concurso Brasileiro de Vinho de Mesa. A ideia é avaliar os brancos e tintos elaborados com uvas não viníferas, que lideram o volume de produção do vinho brasileiro. No site do evento, ainda há poucas informações sobre o concurso, que será realizado no início de agosto, e se desconhece quem serão os jurados.