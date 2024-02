A garrafa de 2004 conta a história

Uma garrafa do Villa Francioni 2004 é a primeira dica que o investimento do empresário João Paulo de Freitas, dono da vinícola Thera, nos vinhedos de Bom Retiro (SC), é coisa séria. Com 20 anos na garrafa, o tinto encanta, seja pelas suas boas notas de evolução (tabaco, tostados, frutas negras) ou pela ausência de borras ou sedimentos na garrafa. Este vinho brasileiro, da serra de Santa Catarina, elaborado com porcentagens iguais de cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc e malbec, surpreendeu os especialistas, como os sommeliers Gianni Tartari, Manoel Beato, do restaurante Fasano, e Juliana Carani, do Tuju.

Os palpites sobre o vinho se dividiam entre um tinto do Velho Mundo, italiano talvez, ou um chileno top de gama. Da primeira safra da vinícola Villa Francioni, o tinto conta um capítulo importante da história catarinense e de como chegou a hora de o Brasil descobrir seus diversos terroirs – este é um representante do terroir serrano de Santa Catarina, de clima frio, que difere das demais regiões em que as uvas são cultivadas no nosso país.

As primeiras vinhas

Os vinhedos da Thera, plantados nas colinas em Bom Retiro Foto: Thera | Le Vin Filosofia

O VF 2014 nasceu pela ousadia do empresário Dilor Freitas (1936 a 2004), então dono das cerâmicas Cecrisa, que decidiu investir em vinhedos, mas veio a falecer antes da inauguração de seu projeto e do lançamento dos vinhos.

No início, Dilor plantou videiras em Bom Retiro, mas logo foi convencido que a riqueza catarinense estava em São Joaquim, a charmosa região que neva nos invernos e que fica a 1.200 metros do nível do mar. Não tardou para ele abandonar os vinhedos de Bom Retiro e apostar nesta região mais alta, distante 100 quilômetros do seu projeto inicial. Mas foram essas vinhas, cultivadas a 900 metros do nível do mar, que deram origem aos primeiros vinhos da Villa Francioni e hoje são objetos do desejo que Freitas oferece aos visitantes no seu complexo enoturístico.

Freitas herdou os vinhedos de Bom Retiro na divisão de bens entre seus irmãos em 2013. Batizou o projeto com o apelido da sua mãe, Theresa. “Sempre soube que faria vinhos com uvas deste vinhedo”, conta. Primeiro ele replantou as vinhas – hoje são 26 hectares de vinhas e este ano serão plantados mais 10 hectares – e agora decidiu investir em uma vinícola moderna, com capacidade para elaborar até 300 mil litros de vinho (sua inauguração, no último sábado chuvoso, contou com 600 convidados).

À sete chaves

A nova vinícola, inaugurada em meados de fevereiro, aposta em tanques modernos de vinificação Foto: Thera | Le Vin Filosofia

É um projeto que impressiona. O valor do investimento é guardado a sete chaves, mas a vinícola conta com equipamentos modernos, das prensas, aos tanques e as barricas de carvalho francês, que são manejados pelo enólogo Átila Zavarize. Como a propriedade tem 800 hectares, os vinhedos são plantados sempre em colinas, longe das áreas mais baixas, que são mais sensíveis às geadas e aos alagamentos pelas chuvas. Por lá, chove mais de 1.000 ml por ano, volume semelhante ao da Serra Gaúcha. “É um terreno de boa drenagem, o que permite manter as uvas com sanidade”, afirma Zavarize.

Nos vinhedos, mostram boa adaptação variedades como as brancas sauvignon blanc e chardonnay. Neste ano, a vinícola vai colher sémillon pela primeira vez, o que vem animando seus enólogos. Nas tintas, eles desistiram definitivamente da cabernet sauvignon, que raramente matura a contento, e a aposta vai em direção a outras cepas francesas, como a merlot e a pinot noir, e, principalmente, às variedades italianas, como a montepulciano e a sangiovese.

Wine Bar

Ao lado da vinícola, foi inaugurado também um wine bar e um restaurante (na propriedade já funciona um hotel de charme, com 18 chalés). O projeto conta, ainda, com um condomínio residencial, que dá direito aos proprietários a elaborarem vinhos na Thera, junto com a equipe de Zavarize. São 83 lotes, cada um com 2 mil metros quadrados.

A aposta agora é que o projeto e os novos vinhos tenham uma longevidade maior do que o pioneiro VF 2004. A conferir.