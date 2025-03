A guerra comercial vai chegar ao vinho?

O segundo governo do presidente norte-americano Donald Trump já é marcado por aumentos de tarifas em diversos setores e agora, menos de dois meses depois de sua posse, esta guerra comercial chega ao vinho. Em retalhação ao aumento de tarifas de aço e alumínio impostas pelo governo Trump, a União Europeia decidiu taxar o uísque bourbon dos EUA. A notícia teve reação imediata do presidente norte-americano. Na última quinta-feira, Trump anunciou, na sua plataforma Truth Social, uma tarifa de 200% sobre todos os vinhos, champanhes e produtos alcoólicos vindos da Europa. E acrescentou “isso será ótimo para os negócios do vinho e do champanhe nos EUA”.

A notícia, e não poderia ser diferente, caiu como uma bomba no mundo do vinho. Por enquanto é apenas uma ameaça, mas que pode se tornar real se os diplomatas dos dois lados não chegarem rapidamente a um acordo. Isso porque os Estados Unidos têm grande relevância também no vinho, principalmente para os brancos e tintos europeus.

França e Itália

Vinho Foto: Africa Studio/Adobe Stock

Um exemplo é que os EUA é o principal destino tanto para os rótulos franceses como italianos. O país representa 24% do total de exportações italianas de vinho e 19% das francesas, segundo os dados da consultoria Ideal.BI. Ou sejam os países que serão mais afetados com a medida de Trump devem ser a França e a Itália, mas não são os únicos. Para a Espanha, os EUA são o segundo maior destino de suas exportações de vinho, representando 11% de suas vendas, mesma posição que ocupa nas vendas portuguesas.

Por outro lado, este aumento de tarifas pode abrir mercado para os vinhos argentinos, chilenos, uruguaios e também brasileiros em território norte-americano. “Se diminuir a importação dos vinhos europeus, certamente os EUA vão buscar vinhos na América do Sul”, afirma Felipe Galtaroça, ceo da consultoria Ideal.BI.

Mas ele pondera que, por outro lado, a medida deve aumentar a pressão dos produtores europeus para venderem mais para o Brasil. “Mas muitos importadores brasileiros não estão conseguindo desovar os vinhos que já têm em estoque”, acrescenta o especialista no mercado de bebidas.

O gigante nos vinhos

Os Estados Unidos são o quarto maior produtor mundial, atrás apenas da França, Itália e Espanha, pelos dados da OIV, a Organização Internacional da Uva e do Vinho. Mas o país é também o maior consumidor de vinhos, o que o torna um grande importador – ainda pelos dados da OIV, o país ocupa o primeiro lugar no ranking como maior importador em valor (foram 6,2 bilhões de euros em 2023), e o terceiro lugar, atrás da Alemanha e da Inglaterra, em volume, com 12,3 milhões de hectolitros de vinho, no mesmo período.

Outras batalhas comerciais

Não é a primeira vez, em tempos recentes, que a guerra comercial respinga nos vinhos. Em 2020, a China anunciou uma taxação de até 212% para os vinhos australianos, também em uma guerra comercial. A medida gerou uma crise sem precedentes para os produtores do país do Canguru. Foi durante a pandemia e a Austrália tentou redirecionar as suas exportações para outros mercados, sem muito sucesso.

Ainda sobre impostos, desde fevereiro deste ano também ficou mais caro exportar para o Reino Unido. O país mudou a tributação, agora também baseada no teor alcoólico dos vinhos.