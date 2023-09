A Viña Tondonia já foi moderna, hoje é clássica

A Viña Tondonia é um dos ícones entre os vinhos de Rioja. E faz questão de manter a tradição de seus quase 150 anos de vida, que serão comemorados em 2027. O melhor exemplo é a maneira com que a vinícola espanhola lida com as barricas de carvalho, responsável por seu estilo, hoje único e valorizado, de brancos e tintos com longo estágio em madeira.

Fundada em 1877 por Rafael López de Heredia y Landeta, a vinícola nasceu inspirada no que os vizinhos franceses faziam de melhor. No caso, López de Heredia seguia os preceitos de que os brancos e tintos tinham de amadurecer nos barris de carvalho por um longo tempo – pelo menos por três anos. Era o conceito dos empresários bordaleses que haviam migrado à região algumas décadas antes, em plena crise da filoxera, que havia destruído os vinhedos franceses, e estavam então voltando para casa.

LIÇÃO FRANCESA

Eles saíram da Rioja, as vinhas passaram a ser plantadas em porta-enxerto (como são chamados a enxertia entre vinhas, que resistem ao inseto da filoxera), e a cultura das barricas ficou por lá – a Tondonia, aliás, tem a sua própria tonelaria. “Aprendemos com os franceses a envelhecer nossos vinhos; era o conceito moderno na época”, conta Yolanda Varona, diretora de exportação da vinícola espanhola, em recente passagem pelo Brasil para participar do Encontro Mistral, da importadora que traz os rótulos para cá.

Vinhedos da Viña Tondonia Foto: Pepe Franco

E assim, então moderna para os padrões da época, começou a tradição desta que é a terceira vinícola mais antiga da Rioja da atualidade. Primeiro vieram as barricas, com uvas compradas na região, mas logo López de Heredia decidiu adquirir os primeiros vinhedos a beira do rio Ebro. Mas mesmo com a crença neste envelhecimento – até hoje, os vinhos passam, pelo menos, três invernos na barrica –, os herdeiros de López de Heredia, não estão parados no tempo.

GRAZIANO E MAZUELO

O melhor exemplo, conta Yolanda, é a preocupação em aumentar o plantio de variedades como graciano e mazuelo nas novas vinhas. Essas duas variedades são minoritárias no blend dos rótulos tintos da casa, mas são capazes de trazer maior frescor ao vinho final e são mais resistentes ao clima mais quente. Ou seja, são uma das apostas para enfrentar a mudança climática atual.

Aqui não se trata de obter novos vinhedos ou de arrancar tempranillo, sua principal cepa, para priorizar estas variedades. A vinícola mantém um rodízio entre os seus 170 hectares de vinhas, divididas entre as viñas Tondonia, Bosconia, Cubillo e Zaconia, todos em Rioja Alta, com solos de calcário e aluvial e clima com influência atlântica. Cerca de 100 hectares estão sempre em produção, cultivados com variedades como tempranillo (a principal), garnacho, graciano e mazuelo, e as brancas viura e malvasia. Os demais ou estão “descansando” entre oito e dez anos com o plantio de cereais e leguminosas, como forma de fixar nutrientes ao solo, ou são vinhedos jovens, que ainda não entram no blend de seus vinhos.

PACIÊNCIA

A preocupação com as mudanças climáticas, diz Yolanda, é um pequeno exemplo de que a vinícola não ficou parada no passado. “Mas vamos sempre manter o nosso estilo e nossa palavra principal é a paciência”, conta ela. Ou seja, as práticas criadas por Don Rafael são seguidas pela quarta geração, que hoje está no comando, e assim deve seguir também nas próximas.

Um exemplo é que apenas os seus Grand Reservas, que nascem em anos de qualidade excepcional, são feitos 100% com as uvas de uma única safra. Os demais rótulos, aqui incluídos os reservas e os crianzas, são elaborados com 85% das uvas do ano indicado na etiqueta. Os 15% restantes são de vinhos do mesmo vinhedo, mas de outras safras. A mescla de safras, conceito quase não mais aplicado hoje, é realizado para que a qualidade se mantenha homogênea ano após ano. Os vinhos da Tondonia chegam ao Brasil com preços a partir de R$ 373 (Viña Cubillo Crianza 2012).