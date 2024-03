As novas viúvas do vinho

O champanhe parece concentrar as viúvas do vinho, aquelas mulheres que deixaram sua marca neste mundo depois da morte de seus maridos. A francesa Barbe-Nicole Ponsardin (1777-1866) é a mais famosa delas. Conhecida como a veuve (viúva) Clicquot, daí o nome do seu champanhe, ela teve contribuições importantíssimas na elaboração e no marketing do mais nobre dos espumantes. É dela a criação dos pupitres, onde as garrafas são inclinadas, facilitando a retirada das leveduras (a técnica hoje é chamada de remuage). É dela também o pioneirismo de vender para os czares russos, que tinham a cor laranja como sua marca.

Em Champanhe há outras viúvas referências, como Louise Pommery, (1819 a 1890), que criou o estilo brut, como conhecemos hoje (o champanhe, acredite, era muito doce no passado) e Lily Bollinger (1899-1977), que liderou com méritos sua maison durante a segunda grande guerra. Assim como em Portugal a dona Ferreirinha, apelido de Antónia Adelaide Ferreira, (1811-1896), é a mais forte referência no mundo dos vinhos. Para quem duvida, vale contar que muitos dos melhores terroir do Douro estão em posse de seus descendentes.

Cristina Hussing, que decide assumir a Spielmann Estates, após a morte de seu marido Foto: Lu Gebara

No mês em que se comemora as conquistas femininas, vale destacar que as viúvas não marcam apenas o passado do vinho. A paixão pela bebida, que elas compartilharam em vida com seus maridos, segue como mola propulsora para esta nova etapa da vida ainda hoje. Um exemplo é que duas histórias de viúvas do vinho cruzam o caminho dos consumidores brasileiros nestes tempos recentes.

NA CALLE COBOS

PUBLICIDADE

A argentina residente no Brasil Cristina Hussing surpreende por pensar em cultivar chardonnay em um projeto focado apenas em variedades tintas na Argentina – há, é certo, 0,24 hectare de Pedro Gimenez no vinhedo descoberto e recuperado por Rodolfo Spielmann (1963-2023), seu marido, menos de duas décadas atrás, em Mendoza. “Vejo uma demanda pelos brancos e gosto da chardonnay”, afirma ela. A ideia em estudo é enxertar chardonnay em uma outra vinha já plantada.

Com a morte prematura de Spielmann há um ano, o primeiro impulso de Cristina e dos quatro filhos foi vender o projeto, uma vinícola boutique, que nasceu quando Rodolfo, então um executivo de mercado financeiro, se encantou com um vinhedo abandonado de 1910, em Pedriel, vizinho à Viña Cobos. Mas a ideia da venda durou até chegarem ao vinhedo. Imediatamente, o plano familiar mudou para fazer os vinhos florescerem.

CALICATAS

Contam para isso com a amizade do enólogo Pepe Galante, hoje na Salentein, que ajuda nos vinhos – há também uma enóloga local, a Vicky Pons. O melhor exemplo é o tinto Calcareo 2022, um corte de cabernet sauvignon e malbec, que deve chegar em breve no Brasil (seus vinhos são vendidos pelo instagram @spielmannestates). É o primeiro tinto do último projeto de Rodolfo, que investiu em um minucioso estudo do terroir. Foram feitos 61 buracos (chamados de calicatas) para conhecer o subsolo dos seus 28 hectares de vinhedos. Agora, a ideia é elaborar tintos que expressem as características do solo em que estão plantados.

VINHA DO FRANCISCO

PUBLICIDADE

Do outro lado do Atlântico, Fernanda Zuccaro, dona da Quinta Alta, acaba de protocolar pedido junto ao governo do Douro para batizar seus 7 hectares em Ervedosa, no coração do Douro vinhateiro, como vinha do Francisco. Ela é viúva de Francisco (Chico) Santa Rita (1939-2023), que fez carreira no marketing político antes de o casal decidir trocar os corredores de Brasília pela vida nos vinhedos.

Fernanda Zuccaro, que assumiu tocar a vinícola após a morte do marido, o marketeiro Chico Santa-Rita Foto: PEDRO DIAS

O projeto dos vinhos nasceu em 2017, o que levou Fernanda a estudar enologia na Universidade de Trás dos Montes, e os primeiros brancos e tintos foram lançados em 2019, em parceria com o enólogo português Francisco Montenegro.

Os vinhos vêm de duas quintas, a do Francisco, em Cima Corgo, e a da Longra de Cima, com 3,5 hectares no Baixo Corgo. São brancos e tintos de estilo moderno, a começar com o nome: Qalt, uma abreviatura de Quinta Alta. Apenas o tinto premium, elaborado com uvas de 1,02 hectares de vinhas velhas, leva o sobrenome de Fernanda: o Zuccaro Tinto 2018, que é vendido por R$ 800 (o link para os vinhos no Brasil está em https://www.quintaalta.pt/pt-br/).

Com a viuvez, Fernanda decidiu seguir com o projeto e brinca que tem a ajuda de dois cachorros: Paco e Lua. Paco, aliás, é especialista em reconhecer, como poucos, o ponto certo da maturação das uvas. “Ele só come quando a uva está pronta para ser colhida”, brinca ela.

PUBLICIDADE

FOCO NO BRASIL

A paisagista Cristina e a historiadora Fernanda fizeram carreiras bem-sucedidas em suas áreas no Brasil antes de entrarem no mundo do vinho. E entre os pontos comuns entre os dois projetos estão o modelo de vendas diretas de seus vinhos, e não por importadoras, talvez porque a produção ainda é pequena. E também o foco no mercado brasileiro, que elas acreditam ser promissor para os seus vinhos.