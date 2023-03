Na lista crescente de bons sommeliers brasileiros, há cada vez mais nomes para prestar atenção. Um dele é o de Juliana Carani Beato. Ela acabou de voltar de um estágio de dois meses no restaurante El Celler de Can Roca, dos irmãos Roca, em Girona, Espanha. Agora promete colocar em prática muita coisa que aprendeu nesta premiadíssima casa espanhola quando o novo Tuju, projeto paulistano do chef Ivan Ralston, for inaugurado, provavelmente no final deste semestre em São Paulo.

Não é comum ver sommeliers brasileiros em estágios em restaurantes europeus. Juliana, que tem cidadania italiana, participou de uma seleção e foi escolhida junto com uma sommelière espanhola para o estágio de dois meses. Mario Telles, diretor da Associação Brasileira de Sommelier -São Paulo (ABS-SP), conta que há um projeto em gestação no órgão para que o sommelier que conquistar o próximo título de melhor do Brasil tenha uma experiência internacional em sua formação. “Ainda estamos definindo modelos e formas de financiar este projeto”, afirma ele.

Sommelier Juliana Carani Beato Foto: Juliana Carani Beato

Estágio de sommelier

No caso do El Celler de Can Roca, um estágio de sommelier permite uma experiência realmente mais ligada aos vinhos. E, aqui, não estamos falando apenas de sua adega com mais de 4 mil rótulos, das 80 mil garrafas armazenadas em temperatura controlada ou da sua carta de vinho de três volumes. Mas da maneira de o Celler pensar o vinho. Um exemplo é que há receitas criadas a partir do vinho. “O Pitu [Josep Roca, o irmão responsável pelos vinhos] pediu um prato com ostras, framboesas e foie gras para colocar um vinho específico em uma harmonização”, conta Juliana.

No atual menu degustação, por exemplo, há um prato de alcachofra, com uma parte confitada e cítrica, que harmoniza com um branco da região francesa do Loire, e outra tostada, que combina com um vermute. Ou seja: duas bebidas para obter a melhor harmonização com um único ingrediente, a alcachofra, conhecido por ser difícil de combinar com vinho.

Juliana conta que o estágio despertou o seu lado científico – ela é formada em biologia –, e agora ela pretende pesquisar mais sobre a composição dos ingredientes ao pensar nas próximas harmonizações que vai sugerir. Outro aprendizado é a excelência dos serviços, aqui incluída não apenas a organização das taças, a filtragem ou decantação dos vinhos, a atenção na temperatura, mas também a percepção para mudar os vinhos de um menu degustação ao perceber qualquer insatisfação do cliente. “Estávamos sempre atentos e, se notávamos um desconforto dos clientes com o estilo da harmonização, mudávamos para outra combinação possível de vinho e comida”, lembra ela.

Continua após a publicidade

No El Celler de Can Roca,restaurante dos irmãos Roca, localizado em Girona, Espanha, vinhos são um dos grandes destaques Foto: Josep Oliva

Rotina puxada

O trabalho era puxado. Tanto no almoço como no jantar, começava com a filtragem, com um filtro semelhante ao coador de café, de todos os vinhos que seriam servidos na refeição. O mise en place incluía garantir todas as taças limpas e conferir a temperatura das garrafas. Com o restaurante aberto, era fazer o serviço do vinho aos clientes, no ritmo sincronizado do salão, com cada um dos sommeliers responsável por duas a quatro mesas. No intervalo entre as refeições, Juliana aproveitava para fazer os treinamentos disponíveis pelo restaurante, como sobre café ou coquetéis, ou temas mais ligados à cozinha. E para degustar os vinhos. Foi lá, por exemplo, que ela provou o vinho mais antigo de sua vida, um Jerez da safra de 1805, da Gonzalez Byass.

A experiência de servir vinhos em um dos melhores restaurantes do mundo

Como foi o estágio?

O estágio me surpreendeu. Eu sabia que os irmãos Roca eram criativos, mas não sabia que eram tão criativos. Eles são muito focados em pesquisa, muitas delas com o apoio da Universidade de Barcelona.

Como era a rotina?

Continua após a publicidade

Era bem puxada. Antes de o restaurante abrir, eu começava filtrando os vinhos com um filtro de papel inerte e fazia o mise en place das taças. Recebíamos os mapas das mesas, com o nome dos clientes e dos garçons que iam atendê-los. As mesas dos sommeliers eram definidas depois, porque não dá para saber antes quais clientes vão fazer a harmonização ou não. Mas eram de duas a quatro mesas por sommelier. Tudo muito organizado e pensado para minimizar qualquer falha. Se tinha muita procura pelos menus harmonizados, tínhamos de filtrar mais vinhos, ir atrás das garrafas.

No primeiro dia, eles me ensinaram todo o mise en place do vinho. No segundo dia, eu já estava atendendo os clientes. A carta de vinhos é muito grande, com três volumes, uma para brancos e espumantes, outra de tintos e a terceira com licores e destilados. Eu cuidava do menu harmonizado, que tem duas possibilidades, um mais reduzido, e o da temporada, com ingredientes da estação, que era o mais pedido. Ele começa com 16 aperitivos, que representam os pratos icônicos do restaurante, depois tem 12 etapas salgadas e três de sobremesa. A harmonização começa no último aperitivo, com um Jerez para combinar com uma receita com foie gras. Ao todo são 16 vinhos e tem uma etapa em que duas bebidas harmonizam com um só prato de alcachofra. É servido um branco do Loire e um vermute.

Como era esse mise en place?

O mise en place engloba tudo que o restaurante precisa para funcionar. No nosso caso, para fazer o serviço do vinho. São mais de 30 tipos de taças, cada taca tem um lugar certo para guardar, por exemplo. E quando o serviço já está em andamento, é preciso pegar as taças que já foram usadas e limpas e colocar no lugar, e servir a mesa, tudo no ritmo certo, além de garantir que temos por perto todas as garrafas que vamos precisar.

Além disso, o restaurante é muito personalizado. Se a gente percebe que o cliente torceu o nariz para um vinho, eles mudam o estilo dos vinhos, mas mesmo assim a harmonização funciona. Tem a preocupação de ouvir a mesa, de entender o estilo do cliente. Se o cliente fala que quer um vinho mais especial, mudamos para rótulos mais caros. Se era um Borgonha Village em uma harmonização, mudamos para um premier cru ou até mesmo um Grand Cru.

Há uma preocupação em ensinar os funcionários da cozinha e do serviço de vinho?

No intervalo das refeições, a gente assistia as palestras e os cursos de formação. Fiz formação de coquetel e de café e assisti as palestras da cozinha. Quando assisti a palestra do Pitu, isso abriu a minha mente, porque ele leva o tema da harmonização para uma base cientifica, que eu gosto. O restaurante estuda muito porque e como as interações de comida e bebida funcionam. O Pitu cria muitas harmonizações a partir do vinho. Por exemplo, ele pediu um prato com ostras, framboesas e foie gras, três elementos que parecem ter nada a ver, para valorizar um vinho específico ao máximo.

Continua após a publicidade

Você chegou a provar o menu para entender a harmonização?

Não. Provei uma coisa e outra durante o serviço. Mas, já no final do meu estágio, fiz uma reserva como cliente e fiz o menu completo.

Quais os maiores aprendizados?

Aprendi muito do mise en place do vinho, da organização que o restaurante tem. Lá, tudo parece fazer parte de uma orquestra, cada pessoa tem a sua função, bem definida, além de muito respeito a todos os horários. E uma atenção muito grande aos detalhes. E também sobre harmonização. No seu processo de criação, o Pitu abre uma garrafa de cada vinho, prova e pensa no prato. Todas as harmonizações, percebemos que foi tudo pensado e testado para combinar. Nos restaurantes, em geral, é difícil ter harmonização ruim, mas no Celler muitos dos pratos e dos vinhos têm uma harmonização nota 10.

Você provou vinhos surpreendentes?

Pensando em vinhos premiuns, eu provo mais no Brasil do que provei lá. O brasileiro abre muito vinho legal. Lá, os vinhos da harmonização são principalmente espanhóis e franceses, muitos naturais ou elaborados com a menor intervenção. Mas eles não dizem que é um vinho natural. Não tem sentido no discurso. Há um espaço em que ficam os vinhos que a gente pode provar e ali tive a oportunidade de degustar um Jerez da safra de 1805, da Gonzales Byass, o vinho mais antigo que já provei.

Como é o perfil do Josep Roca?

Continua após a publicidade

Eu acho que fui a estagiária mais pentelha que ele já teve na vida. Ele sempre respondia minhas dúvidas e eu sempre perguntava mais. A primeira coisa que ele falou é que o restaurante era um espaço de felicidade. Eu também penso assim. Acima de qualquer detalhe do vinho ou da comida, os clientes estão ali para serem felizes. Em um livro do Celler, o Pitu escreve que temos a oportunidade, em poucos minutos de contato do cliente, de mudar a sua vida um pouco para melhor. Eu tento aplicar isso quando estou trabalhando, para o cliente sair feliz. Às vezes é com um carinho, uma atenção; às vezes é fazendo muito bem o meu serviço. Um detalhe curioso: o Pitu não gosta de coravin [equipamento que permite tirar uma dose de vinho sem precisar abrir a garrafa] porque considera um desrespeito colocar uma agulha em um vinho que tem uma certa idade, que tem uma história.

Da esquerda para direita, Jordi, Joan e Josep Roca. Foto: David Ruano|Divulgação

Você acredita que voltou uma profissional mais completa?

Eu voltei mais completa em entender como funciona o serviço do restaurante. Sou bióloga de formação e este estágio aguçou a parte investigativa que eu gosto bastante da minha profissão. Vou me aprofundar na questão das moléculas dos ingredientes e como isso faz sentido com o vinho.

Depois desta experiência, o que esperar do Tuju?

Esta experiência me deu mais conteúdo, um norte de como criar e a preocupação de estar sempre atenta aos detalhes. Isso faz a diferença. É entender que o restaurante não é só a gastronomia ou a bebida; é deixar os clientes felizes. Já estamos trabalhando na carta do Tuju, que vai ser grande, com ao redor de 400 rótulos, muitos deles franceses. E com bons vinhos antigos.