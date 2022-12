Dicas para acertar nas quantidades e nos tipos de vinho para a ceia de Natal

A temperatura é um ponto importantíssimo, melhor servir o vinho mais gelado do que quente demais Foto: Deb Lindsey

A ceia de Natal é hoje, sábado, e aposto que muitos ainda têm dúvidas

sobre os vinhos do jantar. Para ajudar no dia das preparações para o

Natal, segue um rápido manual de pequenas dicas.

1) Confira, o mais cedo possível, a escolha das bebidas. 2023 foi o ano dos

espumantes, e o Natal merece ao menos um bom brinde. A escolha do

estilo depende, principalmente, do bolso de cada um. Mas não deixe de

separar ao menos a garrafa do brinde.

2) Temperatura é um ponto importantíssimo. Melhor servir o vinho mais

gelado, que a temperatura sobe na taça, do que quente demais. O

sommelier Diego Arrebola, diretor da importadora Berkmann, indica gelar

os espumantes por três horas na geladeira; brancos e rosés devem ficar

por duas horas na geladeira e os tintos, 30 minutos. Se esqueceu de gelar,

sempre tem o salvador balde de gelo: espumantes precisam de 30

minutos no gelo, brancos e rosés, de 20 minutos, e tintos de 10 a 20

minutos. “O balde deve ter gelo com água, numa proporção que o gelo

não ofereça resistência à inserção da garrafa”, explica Arrebola. Depois de

aberto, deixe as garrafas no balde, mas controle, principalmente no tinto,

se a bebida não está gelando demais.

3) Não faça da harmonização uma camisa de força. As bebidas não

precisam, necessariamente, harmonizar a perfeição com todas as receitas.

Pense em um branco para os pratos mais leves. Aqui, a chardonnay é uma

uva coringa; e em um tinto. Eu iria em um vinho elaborado com a merlot,

raramente um tinto encorpado, mas com taninos macios, que não

compromete nestas combinações; a barbera, com seu ótimo frescor, e a

queridinha pinot noir também são boas pedidas.

4) A quantidade de bebidas é outro ponto. Pensando em uma ceia só com

os vinhos, um espumante serve bem oito pessoas se for apenas um

brinde. Se a ideia é servir o espumante ao longo da festa, calcule uma

garrafa para cada duas pessoas. Na refeição, pense em uma garrafa de

vinho para cada três pessoas.