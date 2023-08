Grupo da Taylor’s agora terá vinhos brancos e tintos

Com mais de 300 anos no vinho do Porto, grupo português Fladgate Partnership finalmente se rendeu aos vinhos tranquilos (não fortificados). Neste final de semana, a empresa, que detém marcas como Taylor’s, Fonseca, Croft e Krohn, anunciou a compra da Ideal Drinks, grupo de vinhos do empresário português Carlos Dias. O valor da transação não foi revelado.

A grande estreia no segmento de vinhos tranquilos que, aliás, vem crescendo bem mais do que o do vinho do Porto, acontece não com uma, mas com cinco novas vinícolas no portfólio, das regiões de Minho, Dão e Bairrada. São elas: Quinta Colinas de S. Lourenço e Quinta da Curia, na Bairrada; Quinta de Bella, no Dão; e Quinta da Pedra e Paço de Palmeira, nos Vinhos Verdes. As vinícolas pertenciam à Ideal Drinks, com exceção da Quinta da Curia e da Paço de Palmeira, que eram contratos de longo prazo, da posse do vinhedo até a venda dos vinhos e assim continuam. E tem a consultoria do francês Pascal Chatonnet, de Bordeaux.

Essas marcas ainda não são comercializadas no Brasil, mas devem chegar em breve. Fernando Seixas, que cuida do mercado brasileiro está por aqui e já conversa com importadoras sobre o tema. A Fladgate tem forte presença global e exporta 93% de sua produção de vinhos fortificados. Não deve ser diferente com os brancos e tintos secos.

Até recentemente, Adrian Bridge, o CEO da Fladgate, apenas acompanhava o mercado de vinhos tranquilos. Em entrevistas, Bridge dizia que o foco da empresa eram mesmo os fortificados e o enoturismo. O grupo é dono de hotéis, como o Yeatman, em Vila Nova de Gaia, e tem um quarteirão inteiro com museus e restaurantes, o WOW, na mesma cidade, que fica bem em frente ao Douro, do outro lado do rio.

Mas agora o negócio lhe atraiu. Carlos Dias decidiu passar o seu grupo para frente, por questões de saúde, e procurou Bridge para oferecer a sua empresa. No pacote, a Fladgate assume todas as vinícolas, marcas e funcionários, incluindo a consultoria de Chatonnet. E soma aos seus mais de 500 hectares de vinhos mais 200 hectares de vinhas. Raul Riba d’Ave, que no passado já havia trabalhado no grupo, vai assumir a nova divisão de vinhos tranquilos.

Vale lembrar que mesmo dizendo que não trabalharia com vinhos tranquilos, desde o ano passado a Taylor’s tem brancos e tintos com a marca Quinta do Vale do Bragão, no Douro. O grupo Fladgate comprou a quinta pela qualidade das uvas para o vinho do Porto e decidiu mantém os vinhos tranquilos no portfolio, uma maneira de também ir entendendo deste mercado. Com produção pequena estes vinhos são vendidos apenas nos restaurantes do grupo, no Douro.

