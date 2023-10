O Alentejo busca a sustentabilidade

A Tapada dos Coelheiros, propriedade do executivo brasileiro Alberto Weisser no Alentejo, é imensa, nos seus 800 hectares de terreno, 50 deles cultivados com vinhas. A floresta nativa ocupa a maior parte – são 600 hectares, onde vivem veados, capivaras, entre uma imensidão de animais. No restante do terreno, as videiras dividem espaço com nogueiras, oliveiras, entre outras árvores. Por sorte, as vinhas, em sua maioria plantadas com variedades autóctones portuguesas, foram cultivadas nos vales, onde se concentra a pouca água que há na região.

Na Tapada dos Coelheiros, as videiras dividem espaço com nogueiras, oliveiras, entre outras árvores. Foto: Tapada dos Coelheiros/Divulgação

Sustentabilidade

É nessa propriedade, adquirida em 2015 por Weisser e sua então mulher Gabriela Mascioli, uma especialista em gastronomia, que o programa de sustentabilidade da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana ganha visibilidade – atualmente são 20 vinícolas certificadas neste que é um dos mais rigorosos programas de sustentabilidade para vinícolas no mundo.

O casal se apaixonou pela “diversidade de culturas e quietudes da herdade” e trocou a ponte aérea São Paulo- Nova York, pela vida no interior de Arraiolos. Na verdade, a ponte-aérea continua, mas agora parte de Lisboa, já que a residência de Weisser segue na vinícola no interior do Alentejo. O fato é que não demorou para ele perceber que o caminho para o futuro passava por cuidar da propriedade com práticas modernas e sem o uso de qualquer produto sintético – a mudança chama mais atenção quando o executivo conta que participa dos conselhos de administração de empresas como PepsiCo e Bayer.

PUBLICIDADE

Ovelhas pelo vinhedo

Assim, uma visita pela herdade passa por casas nas árvores para morcegos e demais pássaros, visitas pelos vinhedos, com a chance de avistar algumas das mais de 1.300 ovelhas ou dos inúmeros veados – no dia da minha visita, um bando deles bebia água na represa dentro da propriedade (a propósito, a herdade é aberta ao turismo, por preço a partir de 60 euros, sempre com reserva). E os guias se orgulham de contar as histórias da crescente diversidade local em um passeio que termina com uma taça de vinho no pôr do sol.

Na propriedade, João Raposeiras lidera o programa de agricultura regenerativa, que é a base da diversidade da vinícola, e trabalha lado a lado com o enólogo Luís Patrão. Raposeiras exemplifica o projeto regenerativo com os compostos que são preparados com o solo ainda virgem da floresta e depois espalhados entre as vinhas. Ou com as ovelhas que passeiam pelos vinhedos (nos períodos que não há uvas, claro), ou ainda com as ervas que crescem ao lado das nogueiras e das vinhas. Com as nogueiras, há um estudo junto que mostra que, mesmo lado a lado, as raízes das duas culturas não brigam, muito pelo contrário, a das nogueiras descem ainda mais no subsolo. Há práticas de biodinâmica em alguns dos vinhedos (eles ficam espalhados pela propriedade), e estudos de como fazer com que as vinhas absorvam o nitrogênio do solo. “Sabemos que será pelos microorganismos”, conta Weisser.

O resultado na taça

Todo este trabalho se reflete nos vinhos, e não tinha como ser diferente (no Brasil, são importados pela Mistral). Dos sete rótulos atualmente em linha, entre brancos, rosés e tintos, é possível perceber não apenas uma maior complexidade, quando comparada com safras anteriores, mas uma precisão maior em aromas e sabores. É o que se prova na taça que convida o programa a seguir em frente.