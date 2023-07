O que faz a Catena ser tão visitada e premiada

A argentina Catena Zapata é uma queridinha dos brasileiros. Dos quase 30 mil visitantes que a vinícola recebe por ano, nada menos que 92% vêm do Brasil. Esta preferência explica a grande repercussão que teve o primeiro lugar conquistado pela Catena na premiação World’s Best Vineyards, divulgado na semana passada.

A vinícola da Catena, em Lujan de Cuyo, que tem sua arquitetura inspirada na pirâmide maia Foto: Catena Zapata

O prêmio elege as melhores vinícolas para serem visitadas ao redor do mundo. Nesta edição, a espanhola Marqués de Riscal, na Rioja, ficou em segundo lugar, e a chilena Vik, em terceiro. A Creation, da África do Sul, está em quarto lugar, e a primeira vinícola francesa a aparecer no ranking, em quinto lugar, é o Château Smith Haut Lafite, com seus vinhedos decorados com obras de arte em Bordeaux.

A PIRÂMIDE

Batizada de Pirâmide, por sua arquitetura inspirada em uma pirâmide maia, a vinícola fica em Luyan de Cuyo, pertinho de Mendoza (são cerca de 40 quilômetros do centro da cidade, pouco mais de 30 minutos de carro). Mas não é a proximidade o principal atrativo para o turista brasileiro. Uma das pioneiras em mostrar que a Argentina poderia fazer vinhos de qualidade e a revolucionar os brancos e tintos do país – um feito de Nicolás Catena, da terceira geração da família, ainda nos anos 1990 –, a vinícola tem esse reconhecimento entre os brasileiros.

A marca, importada pela Mistral, é forte por aqui – é uma das três vinícolas argentinas mais importadas para o Brasil, pelos dados da Ideal Consulting. E, mesmo sem os dados oficiais sobre o descaminho (contrabando), os vinhos da Catena estão entre os que mais entram ilegalmente no Brasil. O volume é relevante a ponto de a vinícola ter criado um selo para o Brasil, que é colocado pela Mistral para atestar que a garrafa entrou legalmente no país.

ENOTURISMO

Continua após a publicidade

A Catena investe fortemente no enoturismo, como mostra o prêmio. Aberta há poucos meses, a mais nova atração, por exemplo, já conta com fila de espera: é um jantar (ou almoço) em que a vedete são os vinhos, no exclusivo Angelica Cocina Maestra. Neste pequeno restaurante da vinícola, o menu é pensado a partir da bebida que será servida e as criações do chef partem das características dos brancos e tintos. É o oposto das compatibilizações tradicionais, quando se parte das características da receita para escolher o vinho.

Nicolás Catena, pioneiro em investir na qualidade do vinho argentino, com sua filha Laura, seu braço direito Foto: Catena

O roteiro de visitas da Catena tem diversas opções, que devem ser agendadas pelo site. Entre eles está o “jogo do blend”, em que o turista tem de fazer o seu próprio vinho, a partir de amostras de brancos e tintos. O “vinho e música” é uma experiência sensorial entre músicas e vinhos. “A família é tudo” é uma degustação em que a história da família Catena é contada a partir dos vinhos provados. Os três roteiros incluem um tour pela vinícola e custam a partir de 24 mil pesos argentinos por pessoa (cerca de R$ 425).

AS REGRAS

Com o prêmio, a vinícola campeã sai da lista a partir do ano seguinte. Foi o que aconteceu com a também argentina Zuccardi Piedra Infinita, que venceu em 2021, e a Antinori, campeã em 2022.

O prêmio mostra que o enoturismo vem ocupando um lugar de maior destaque nas vinícolas desde a pandemia. Primeiro se consolidou como um turismo em local aberto, em contato com a natureza, com paisagens bonitas, algumas de tirar o fôlego. É também uma maneira de fidelizar o consumidor: aquele que gosta da experiência se torna um cliente fiel da marca visitada.

E isso vem motivando as vinícolas a investir cada vez mais no enoturismo, não se limitando apenas a ter um espaço para o visitante provar os vinhos. De restaurantes com menu harmonizado à opção de colheita durante a safra, as opções não param de crescer. Para o turista, a melhor dica é obvia: reserve sempre antes de ir. A maioria dos sites das vinícolas tem um link para isso. Às vezes, entrar em contato com a empresa que importa ou comercializa o vinho para o Brasil ajuda a abrir portas nas vinícolas. E lembre-se que o vinho, mesmo com todo o glamour envolvido, é uma atividade agrícola, o que significa roteiros fora das cidades.

Continua após a publicidade

AS CAMPEÃS

Conheça as vinícolas premiadas no World’s Best Vineyards

1) Catena Zapata, Argentina

2) Marqués de Riscal, Espanha

3) Vik Winery, Chile

4) Creation, Africa do Sul

5) Château Smith Haut Lafite, França

Continua após a publicidade

6) Bodegas Garzón, Uruguai

7) Montes, Chile

8) Schloss Johannisberg, Alemanha

9) Bodegas Salentein, Argentina

10) El Enemigo, Argentina

11) Rippon, Nova Zelândia

12) Weingut Dr Loosen, Alemanha

Continua após a publicidade

13) Finca Victoria Durigutti Gamil y Winemalers, Argentina

14) Domaine Wachau, Áustria

15) Quinta do Crasto, Portugal

16) Quinta do Noval, Portugal

17) D’Arenberrg, Austrália

18) Château D’Yquem, França

19) Château Pape Clément, França

Continua após a publicidade

20 Jordan Vineyard & Winery, EUA

21) González Byass, Espanha

22) Maison Ruinart, França

23) Champanhe Bollinger, França

24) Bodegas Colomé, Chile

25) Viñedos de Alcohuaz, Chile

26) Henschke, Austrália

Continua após a publicidade

27) Abadia Retuerta, Espanha

28) Brooks Wine, EUA

29) Ceretto, Itália

30) Bodega Bouza, Uruguai

31)Champanhe Billecart-Salmon, França

32) Klein Constantia Winery, África do Sul

33) Château Pichon Baron, França

34) Château de Beaucastel, França

35) Szepsy Winery, Hungria

36) Delaire Graff Estate, África do Sul

37) Viña Casas del Bosque, Chile

38) Château Mercian Mariko Winery, Japão

39) Clos Apalta, Chile

40) Grahma’s Port Lodge, Portugal

41) Château Kefraya, Líbano

42) Quinta do Seixo, Portugal

43) Viu Manent, Chile

44) Penfolds Magill Estate, Austrália

45) Disznókö, Hungria

46) Veuve Clicquot, França

47) Château Mukhrani, Georgia

48) Bobega Diamandes, Argentina

49) Bodegas Muga, Espanha

50) Viña Errázuriz, Chile