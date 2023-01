O vinho em 2022

Pode-se dizer que 2022 foi um ano intenso para os vinhos – e não só para a bebida preferida do deus pagão Baco. O primeiro ponto é o crescimento do consumo de todos os estilos de espumantes, aquele vinho que amargou forte queda no início da pandemia (como a bebida ainda muito associada às comemorações, ninguém queria consumir os espumantes com o aumento dos casos de covid).

Segundo a consultoria Ideal, os espumantes, aqui incluídos desde os nobres champanhes até as borbulhas mais simples, registram um aumento de 14% nos últimos 12 meses terminados em setembro (o último dado disponível). Isso significa 36,2 milhões de litros de espumantes comercializados, entre os importados e os nacionais.

Os espumantes também brilharam na criação da Denominação de Origem (DO) Altos de Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha (RS), anunciada em novembro. A denominação, a primeira DO exclusiva para as borbulhas no Hemisfério Sul, é importante por definir a origem das uvas utilizadas e as regras de elaboração da bebida. Esta é a segunda DO brasileira – a primeira é a do Vale dos Vinhedos –, e há outras regiões batalhando pelas indicações de origem, como a de Campos de Cima da Serra, também no Rio Grande do Sul.

O Brasil tem uma enorme diversidade de estilos de borbulhas à disposição do consumidor

Além dos espumantes, os vinhos argentinos fizeram sucesso por aqui. Também pelos dados da Ideal, o país é o único a crescer em exportação para o Brasil, entre os grandes exportadores de brancos e tintos para o nosso mercado. De janeiro a novembro, o volume de rótulos argentinos importados pelo Brasil aumentou 3,2% em volume e 9,9% em valor. O líder Chile amarga queda de 4,3% em volume e 1,6% em valor; enquanto Portugal, em terceiro, Itália, em quarto, e França, em quinto, tiveram reduções de, respectivamente, 13,5% (volume) e 17,9% (valor); 16% (volume) e 18,2% (valor) e 23% (volume) e 18,6% (valor).

Os rótulos argentinos também são os campeões em descaminho de garrafas para o Brasil. Aqui não há dados oficiais, mas o número crescente de apreensões da Polícia Federal não deixa dúvidas desta “liderança”, digamos assim. Para os consumidores, vale lembrar que o descaminho é crime e, ainda, que as condições em que estes rótulos são transportados são bem prejudiciais para a qualidade da bebida. Ao lado do descaminho, há notícias de falsificação dos rótulos mais cobiçados do país do tango.

Aqui, para garantir a procedência dos vinhos, os vinhos da vinícola Catena Zapata, por exemplo, contam com um selo de autenticidade, que é colocado pela importadora da marca no Brasil, a Mistral.

O ano de 2022 também registrou a volta das grandes degustações de vinho no Brasil. Nos destaques, as duas grandes feiras de vinho, a Wines South America, realizada em Bento Gonçalves (RS), e a ProWine, em São Paulo (SP), registraram número recorde de visitantes, todos sedentos de degustações presenciais. E degustações que faziam parte do calendário do vinho no Brasil voltaram a ser presenciais, como a prova do guia italiano Gambero Rosso e a prova anual da Wines of Chile, para citar apenas dois exemplos. Agora, é aguardar as surpresas de 2023.